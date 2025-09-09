Παγωμένος-τζίρος-αλλά-σημαντική-αύξηση-κερδών-για-την-b&f

Οριακή αύξηση κύκλου εργασιών εμφάνισε το 2024 η ελληνική εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ρούχων B&F Ενδυμάτων της οικογένειας Μπιθαρά, η οποία διαχειρίζεται τα εμπορικά σήματα ένδυσης BSB Fashion και Lynne.

Ο όμιλος αν και πραγματοποιεί την συντριπτική πλειονότητα των πωλήσεων του στην ελληνική αγορά διαθέτει θυγατρικές σε Κύπρο και Ρουμανία καθώς και εμπορική «αντένα» σε 18 ακόμη ξένες αγορές.

Σύμφωνα με τις αναφορές της διοίκησης της εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2024, το 40% των πρώτων υλών και τελικών προϊόντων προέρχονται από εισαγωγές ενώ το 60% εξυπηρετείται από προμηθευτές της εγχώριας αγοράς.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρείας είχε κατά καιρούς επεξεργαστεί σενάριο εισαγωγής στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2024 διαμορφώθηκε σε 104,24 εκατ. ευρώ έναντι ευρώ 101,25 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2023, καταγράφοντας αύξηση κατά 3%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας αντίστοιχα ανήλθε σε 93,45 εκατ. ευρώ έναντι ευρώ 90,54 εκατ. ευρώ το 2023 σημειώνοντας αύξηση 3,2%.

Tο μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου και της εταιρείας διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο (63,7% και 59,1% αντίστοιχα) και κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2023 (63,5% και 59,3% αντίστοιχα). Τα έξοδα διάθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε 47,41 εκατ. ευρώ και 38,51 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας σχετική αύξηση (4% για τον Όμιλο και 3,1% για την Εταιρεία) ακολουθώντας την αύξηση του κύκλου εργασιών.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ήταν στη χρήση 2024 26,02 εκατ. ευρώ από 26,55 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας κάμψη κατά 2% περίπου. Τα κέρδη EBITDA της εταιρείας ανήλθαν στη χρήση 2024 σε 22,29 εκατ. ευρώ από 22,61 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας κάμψη κατά 1,4%.

Μετά φόρων τα κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 8,58 εκατ. ευρώ (+6,1%) και για την εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 7,57 εκατ. ευρώ (+8,3%).

Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας την 31/12/2024 ανέρχονται σε ποσό 17 εκατ. ευρώ και 16,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και παρουσιάζουν μείωση κατά 14,5% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω αποπληρωμής δανείων εντός της χρήσης. Σημειώνεται πάντως ότι η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη νέου ομολογιακού δανείου ποσού 2 εκατ. ευρώ.

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας την 31/12/2024 ανήλθαν στα 9,3 εκατ. ευρώ και 8,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και παρουσιάζουν αύξηση (43,9% και 40,5% αντίστοιχα) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κυρίως λόγω της αύξησης των μερισμάτων πληρωτέων στους μετόχους της μητρικής εταιρείας. Ειδικότερα, τον Ιούλιο του 2024 αποφασίστηκε η διανομή 5,05 εκατ. ευρώ ενώ υπάρχει πρόταση προς τη Γ.Σ. για την επιπλέον διανομή 5,4 εκατ. ευρώ.

Το δίκτυο

Ο όμιλος B & F αριθμεί 200 φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, εκ των οποίων τα 132 βρίσκονται στην Ελλάδα και τα 68 στο εξωτερικό. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται 68 εταιρικά καταστήματα της εταιρείας B & F (34 BSB και 34 Lynne), 56 καταστήματα στην Ελλάδα, τα οποία λειτουργούν υπό το σύστημα σύμβασης δικαιόχρησης, 27 καταστήματα franchising σε Κύπρο (14), Βουλγαρία (7), Αλβανία (1), Αίγυπτος (2) και Αρμενία (3).

Παράλληλα διαθέτει 4 σημεία πώλησης υπό μορφή (Shop in Shop) στην Ελλάδα, 3 ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής πώλησης στην Ελλάδα των brands BSB, LYNNE και Miamania για πωλήσεις στην εσωτερική αγορά και 2 ηλεκτρονικά καταστήματα Β2Β για χονδρικές πωλήσεις των brands BSB και LYNNE στο εξωτερικό.

Επίσης λειτουργεί 2 ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης στη Ρουμανία των brands BSB και LYNNE αντίστοιχα, μέσω της θυγατρικής της BSB FASHION S.A., 2 ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης στη Βουλγαρία των brands BSB και LYNNE αντίστοιχα, 35 καταστήματα αποκλειστικής πώλησης στη Ρουμανία και 1 OUTLET.

Η εταιρεία έχει ήδη παρουσία, σε συνεργασία με αποκλειστικούς αντιπροσώπους, στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, καθώς και στις χώρες της Benelux Επιπλέον, συνεχίζει τη διερεύνηση ευκαιριών και την ανάπτυξη συνεργασιών στις αγορές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου και χωρών της Ασίας μέσω franchising.

Παράλληλα, διατηρεί επαφές και διαπραγματεύσεις για την είσοδο της στις αγορές Σερβίας, Κροατίας και Ουγγαρίας, ενώ εξετάζεται και η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην Αλβανία, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία.

Έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη του δικτύου χονδρικής που σήμερα αφορά σε πελατολόγιο 151 συνεργατών.