Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικοί πίνακες

Οι αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Μέχρι και 2 μισθούς το χρόνο κερδίζουν οι εργαζόμενοι με τη νέα φορολογική κλίμακα.

Εισοδηματικές «ανάσες» θα πάρουν το 2026 οι νέοι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι υπάλληλοι με παιδιά αλλά και οι ένστολοι. Μάλιστα, το όφελος για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ένστολους θα είναι διπλό. Θα έρθει από τις ονομαστικές αυξήσεις που θα λάβουν στις αποδοχές τους και από τη νέα φορολογική κλίμακα η οποία οδηγεί σε μικρότερη παρακράτη φόρου.

Όλο το νέο μισθολόγιο ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας

Ειδικότερα, τα οφέλη για εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα διαμορφώνονται ως εξής:

260.000 εργαζόμενοι ηλικίας έως 30 ετών. Θα έχουν από τον Ιανουάριο του 2026 αισθητή αύξηση των καθαρών τους αποδοχών λόγω της χαμηλότερης παρακράτησης. Για παράδειγμα, ένας 25χρονος εργαζόμενος στην εστίαση, με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν σε δύο μισθούς.

Μισθωτοί άνω των 30 ετών. θα έχουν υψηλότερες καθαρές αποδοχές λόγω της μείωση των φορολογικών συντελεστών. Για παράδειγμα, μισθωτός του ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά και φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ δηλαδή 1.776 ευρώ καθαρά τον μήνα θα έχει όφελος 85,71 ευρώ το μήνα ή 1.200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα ενός μισθού. Τρίτεκνος που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, με καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ, θα δει μείωση φόρου 1.300 ευρώ ή 92,86 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, το επόμενο έτος θα έχει όφελος σχεδόν έναν μισθό. Πολύτεκνος με μισθό 1.800 ευρώ θα κερδίσει 4.100 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 2,3 μισθούς.

Ένστολοι. Από τον Οκτώβριο του 2025 πάνω από 151.000 στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας θα έχουν αυξήσεις στις αποδοχές τους με βάση χρόνια υπηρεσίας και βαθμό, οι οποίες μεσοσταθμικά θα διαμορφωθούν από 111 έως και 145 ευρώ μηνιαίως. Για τους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν και τα 200 ευρώ. Συγκεκριμένα στις τα 75.567 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα λάβουν μέση αύξηση 145 ευρώ, 55.207 στελέχη της Αστυνομίας θα έχουν μέση αύξηση 111 ευρώ, 12.448 στελέχη της Πυροσβεστικής θα έχουν μέση αύξηση 111 ευρώ ενώ 8.200 στελέχη στο Λιμενικό κερδίζουν αύξηση 111 ευρώ το μήνα.

Με τις αλλαγές αυτές, στις Ένοπλες Δυνάμεις η μέση αύξηση θα είναι 145 ευρώ, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση:

στην κατηγορία Α’ (ανώτεροι αξιωματικοί) η μέση αύξηση θα είναι 276 ευρώ το μήνα, στην κατηγορία Β’ (υπαξιωματικοί) η μέση αύξηση μισθού θα είναι 128 ευρώ, στην κατηγορία Γ’ (ΟΒΑ κλπ) η μέση αύξηση θα είναι 103 ευρώ

Στην Αστυνομία η μέση αύξηση θα είναι 111 ευρώ: στην κατηγορία Α’ είναι 236, στην κατηγορία Β’ 128, στην κατηγορία Γ’ είναι 92 και στην κατηγορία Δ’

(Ειδικοί φρουροί) είναι 63 ευρώ το μήνα μικτά. Σε Πυροσβεστική και Λιμενικό ισχύει το ίδιο με την Αστυνομία, ίδιοι συντελεστές και μέση αύξηση 111 ευρώ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Πέραν των φορολογικών ελαφρύνσεων από τον Απρίλιο του 2026 όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αυξήσεις στους μισθούς λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.