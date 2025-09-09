Παπαθανάσης:-Συζητάμε-με-την-ΕΕ-για-πρόγραμμα-ανακαίνισης-με-ενεργειακή-αναβάθμιση

Παπαθανάσης: Συζητάμε με την Ε.Ε. για πρόγραμμα που θα συνδυάζει ανακαινίσεις και ενεργειακή αναβάθμιση

Στα στεγαστικά προγράμματα, τις επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις, τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, αλλά και στις προσπάθειες για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Oικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κοιτάξτε, ποτέ δεν είπαμε ότι κλείσαμε τα πάντα ή καλύψαμε όλες τις ανάγκες. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι υπήρχε λόγω του μερίσματος που προέκυψε από την οικονομία, ένα ποσό 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που ο πρωθυπουργός αποφάσισε πώς θα το κατανείμει. Τώρα τι βλέπουμε από τα μέτρα; Αγγίζει την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα, αγγίζει τα νέα παιδιά, αγγίζει την οικογένεια, αγγίζει τις οικογένειες που είναι τρίτεκνες, πολύτεκνες και βεβαίως βελτιώνει και τις συνθήκες στις ορεινές περιοχές και τις νησιωτικές περιοχές. Διότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους κατοίκους των νησιών μας, των μικρών νησιών μας, των ορεινών κοινοτήτων, κάθε τι που έχει σχέση με την περιφέρεια. Επομένως αυτό ήταν το ποσό. Το ποσό προέκυψε από την καλή απόδοση της οικονομίας και έγινε η κατανομή».

«Αλλά μην ξεχνάτε όμως, ότι πριν από τέσσερις μήνες υπήρξε πάλι κατανομή ενός ποσού όπου έχουμε την επιστροφή του ενός ενοικίου πολύ σύντομα, τώρα 250€ για χαμηλοσυνταξιούχους», πρόσθεσε.

Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος

Συνεχίζοντας ο κ. Παπαθανάσης, ανέφερε πως: «Τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί τον Απρίλιο είναι άμεσα, τώρα, μέσα στο έτος γιατί έρχονται από την απόδοση της οικονομίας στο 24 τώρα το 25, αυτά είναι για τα μέτρα του 26. Εκείνο που έχει σημασία είναι από τον Ιανουάριο θα τα αισθανθεί η καθεμία και ο καθένας στην τσέπη του. Με την εκκαθάριση του μισθού θα πάρει παραπάνω λεφτά. Και βεβαίως έχουμε και για τους συνταξιούχους την προσωπική διαφορά. Το 50% και το 50% του χρόνου, είναι όλα τα μέτρα σημαντικά για να μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του εισοδήματος. Γιατί κοιτάξτε, η ακρίβεια προφανώς υπάρχει. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Αυτό το οποίο λέμε έντιμα είναι ότι προσπαθούμε να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Και υπάρχουν τρεις τρόποι για να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα, να βρει δουλειά ένα μέλος της οικογένειας, να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθούν οι μισθοί λόγω του ότι πάει καλά η οικονομία και βεβαίως να μειωθούν οι φόροι. Με αυτούς τους τρεις τρόπους μόνο μπορείς να αυξήσεις το διαθέσιμο εισόδημα. Κοιτάξτε, η ακρίβεια με τους ελέγχους, αλλά προφανώς και υπάρχει. Δεν είπαμε ότι κλείσαμε το κεφάλαιο αυτό γιατί θα λέγαμε ψέματα και δεν θέλουμε να λέμε ψέματα. Λέμε λοιπόν ότι αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα για να αντιμετωπίσουμε μερικώς και το θέμα της ακρίβειας. Αυτό είναι το διαθέσιμο ποσό και έγινε η κατανομή και αγγίζει την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα».

Ακολούθως αναφέρθηκε στη μείωση του ΦΠΑ σε νησιά που έχουν κάτω από 20.000 μόνιμους κατοίκους, λέγοντας: «Το πρώτο είναι ότι έτσι επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουμε στα ακριτικά νησιά δεν μπορούμε, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό, όλα τα νησιά, τα μικρά ακριτικά νησιά. Επομένως εκεί επιτρέπεται και εκεί το κάναμε.

Το δεύτερο είναι πώς θα περάσει στον καταναλωτή. Είναι μικρές κοινότητες, είναι μικρές κοινότητες και στις μικρές κοινότητες είναι πιο εύκολα ελέγξιμο αυτό διότι η μείωση γενική μείωση του ΦΠΑ απέτυχε όπου έγινε και στην Ισπανία που έγινε και μάλιστα οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο. Εμείς λοιπόν στοχεύουμε καλύτερα με μέτρα τα οποία γυρίζουν και αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα από ό, τι μια γενική μείωση του ΦΠΑ, που στη συνέχεια βεβαίως θα το καλύψουν οι επιχειρήσεις. Γιατί υπάρχει μια σειρά στην αλυσίδα αυτή την εφοδιαστική και καλύπτοντας λίγο λίγο η κάθε εταιρεία θα χαθεί αυτό το όφελος. Καλύτερα λοιπόν να δώσουμε τα χρήματα μέσω μείωσης των φόρων για να μπορέσουν οι καταναλωτές, οι συμπολίτες μας να τα αξιοποιήσουν όπως θέλουν.

Βέβαια και η μείωση του ΕΝΦΙΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους κατοίκους που έχουνε την πρώτη κατοικία. Θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ του χρόνου. Επομένως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Το στεγαστικό ζήτημα

Για το στεγαστικό, τόνισε πως: «Διαθέσιμοι πόροι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Να σας πω μόνο για το “σπίτι μου 2” τρέχει 9.500, πλησιάζουμε τις 10.000, αυτή τη στιγμή συμπολίτες μας που έχουν κλειδώσει. Να θυμίσω ότι άλλες 10.000 ήταν με το “σπίτι μου 1” πλησιάζουμε στις 10.000. Θέλουμε να πετύχουμε τις 20.000, έτσι ώστε 20.000 με το “σπίτι μου 2” και 10.000 πριν, 30.000 συμπολίτες μας. Έχουμε περιοχές, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα. Όλες αυτές οι περιοχές έχουμε πολλούς συμπολίτες μας. Μάλιστα η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει 900 υπαγωγές. Τι πετυχαίνουμε με το “σπίτι μου 2”; Πληρώνει μια οικογένεια χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειό του από ό,τι θα πλήρωνε ενοίκιο.

Είναι και το σπίτι. Αισθάνεται μια ασφάλεια. Επομένως, στο πλαίσιο του δημογραφικού, πέραν αυτών που ανακοινώσαμε, είναι και το στεγαστικό. Μας καίει πάρα πολύ το στεγαστικό στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Θέλω να σας πω ότι όλα τα μέτρα «ανακαινίζω – νοικιάζω», αυτά τα μέτρα τα οποία έχουμε δώσει για να έρθουν και να μπουν και σπίτια που είναι κλειστά., φορολογικές απαλλαγές, περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μέτρα για να ανοίξουμε σπίτια και να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να βρουν σπίτια.

Τώρα προφανώς έχουμε και παλαιότερο στοκ. Εκεί έχουμε το Εξοικονομώ κυρίως με ενεργειακή αναβάθμιση. Μας απασχολεί πολύ ότι θέλουμε να καλύψουμε και ένα άλλο κεφάλαιο που δεν είναι απλά η ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή αλλάζει πλακάκια κάποιος, δεν είναι ενεργειακή αναβάθμιση, αυτό είναι ανακαίνιση. Ανακαίνιση με ενεργειακή αναβάθμιση, προσπαθούμε τώρα και διαπραγματευόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε λάβει έγκριση ακόμη. Είμαστε σε διαπραγμάτευση γιατί δεν είναι εύκολο, όπως και το «Σπίτι μου 2», μας πήρε 8 μήνες διαπραγμάτευση για να δείτε πόσο πολύ νοιαζόμαστε για το θέμα. Το στεγαστικό δεν είναι μόνο η κοινωνική αντιπαροχή που ανακοινώθηκε. Είναι πολύ σπουδαία κοινωνική αντιπαροχή. Είναι ένα πλέγμα μέτρων που στηρίζει την στέγαση».

«Δεν θα έχει μόνο την επιδότηση επιτοκίου. Θα έχει και επιδότηση για να γίνει η ανακαίνιση. Να θυμίσω ότι τρέχει το “αναβαθμίζω” που μέχρι 25.000 μπορεί ο κάθε συμπολίτης μας να πάρει ένα δάνειο άτοκο για να κάνει ό, τι θέλει στο σπίτι του. Δανείζεται και τα επιστρέφει σε 7 χρόνια άτοκα. Υπάρχει μία κατηγορία που πρέπει να κάνει ενεργειακή, αλλά είναι πολύ ελάχιστη, αλλά μπορεί να δανειστεί μέχρι 25.000 να τα γυρίσει σε εφτά χρόνια άτοκα.

Το στεγαστικό μας απασχολεί πάρα πολύ. Επειδή η στέγαση, όπως είναι και η διαχείριση των υδάτων, όπως είναι και τα αμυντικά ζητήματα, είναι στις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μπουν μέσα στις αναθεωρήσεις των προγραμμάτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είναι μια κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εμείς θέτουμε, ο πρωθυπουργός θέτει σε υψηλή προτεραιότητα τα θέματα στέγασης και να μπορέσουμε να βρούμε επιπρόσθετα μέτρα έτσι ώστε να στηρίξουμε το ζήτημα της στέγασης που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Προγράμματα για τη στήριξη των επιχειρήσεων

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Oικονομίας και Οικονομικών, επισήμανε ότι: «Καταρχάς οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάγονται στις διατάξεις τις φορολογικές. Δηλαδή ένας 25άρης ελεύθερος επαγγελματίας θα έχει μηδενικό φόρο και 26 έως 30 θα έχει 9%, το πιο χαμηλό.

Επομένως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ο μηχανικός, ο γιατρός, ο δικηγόρος ή όποιος άλλος ελεύθερος επαγγελματίας υπάγεται σε αυτές τις διατάξεις, επομένως ωφελείται.

Αλλά μην ξεχνάμε ότι διαχρονικά έχουν έρθει μέτρα για τις επιχειρήσεις και συνεχίζουν να έρχονται. Μας ενδιαφέρουν οι επιχειρήσεις, είναι το DNA μας, η επιχειρηματικότητα. Άλλωστε ποιος παράγει αυτό το μέρισμα; Οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες και η επιχειρηματικότητα. Και γι αυτό έχουμε στρέψει την προσοχή μας στο να στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα. Προφανώς υπάρχουν ακόμα μεγάλες ανάγκες, αλλά είμαστε πάντα εδώ. Τρέχουν προγράμματα λοιπόν. Καταρχάς αυξάνουμε τα διαθέσιμα για να μπορούν οι μικρές πολύ μικρές επιχειρήσεις να λάβουν ένα δάνειο με 40% επιδότηση του επιτοκίου. Δηλαδή επεκτείνουμε το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 3 και για να συμπληρωθούν άλλα 780 εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια, τρέχουν προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις πολύ μικρές, ας πούμε για εξωστρέφεια, όπου θα λάβουν επιδότηση 50%. Τρέχουν προγράμματα στα μικρά νησιά για επιχειρήσεις που μπορούν να λάβουν 70%. Μια επιχείρηση που θέλει ένας επιχειρηματίας σε ένα μικρό νησί 100.000 ευρώ. Ένα πρόγραμμα έχει μια επιχειρηματική ιδέα. Κάτι θέλει να κάνει.

Τρέχουν λοιπόν προγράμματα και μάλιστα προσθέτουμε για την μικρή επιχειρηματικότητα 300 εκατομμύρια από το Ταμείο ανάκαμψης για να μπορούν μέσω των τραπεζών να λάβουν χαμηλότοκα δάνεια.

Εγγυόμαστε τα δάνεια κατά 80% μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα. Την πιστεύουμε Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα, αλλά πάντα είναι στο επίκεντρο. Διότι οι επιχειρηματίες και η επιχειρηματικότητα φέρνουν και το μέρισμα το οποίο κατανέμεται στην κοινωνία».

Τα κριτήρια για το «Σπίτι μου 2»

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε πως: «Είμαστε περίπου στο 60%, είναι ανοιχτό το πρόγραμμα για όλους τους τηλεθεατές σας αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει να αγοράσει σπίτι, υπάρχουν κάποια εισοδηματικά, αλλά είναι διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, ηλικιακά είναι έως 50 ετών.

Μπορεί να πάει σε μια τράπεζα να κάνει το αίτημά του για να πάρει ένα δάνειο όπου υπάρχει σημαντική επιδότηση. Οι τρίτεκνοι επιδοτούνται κατά 75% του επιτοκίου.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό, βλέπετε, ως προς το δημογραφικό έχουμε μέτρα, χρειάζονται άλλα μέτρα; Βεβαίως και χρειάζονται άλλα μέτρα, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σταθεί επάνω στο πρόβλημα και όσο πάει καλά η οικονομία, το μέρισμα θα γυρίζει πάλι στην κοινωνία.

Το είπε ο πρωθυπουργός και αυτό το κάνει πράξη άμεσα. Όταν υπάρχει μέρισμα από την καλή απόδοση της οικονομίας. Και βλέπετε τη Γαλλία. Τι συμβαίνει; Η χώρα. Η χώρα είναι σταθερή, έχει μία σταθερή κυβέρνηση, χρειάζεται σταθερότητα και χρειάζεται καλή δημοσιονομική πορεία. Δεν είναι εποχή για πειραματισμούς, σήμερα χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί.

Έχουμε μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και δεν θα επαναληφθούν με αυτή την κυβέρνηση τα λάθη του παρελθόντος».

Για το Ταμείο Ανάκαμψης

Τέλος ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας για το ταμείο ανάκαμψης, ανέφερε ότι: «Είμαστε στους στόχους, το Νοέμβριο θα υποβάλουμε το 7ο αίτημα. Πολύ σύντομα θα λάβουμε τα 2.1 δισεκατομμύρια ευρώ από το 6ο αίτημα που έχουν εγκριθεί.

Είμαστε στις πρώτες χώρες, πρώτη χώρα εκταμιεύσεις ως προς το ΑΕΠ μας, πρώτη χώρα στις πρώτες χώρες από τον αριθμό αιτημάτων και από την φυσική εκταμίευση πόρων και στο ΕΣΠΑ επίσης είμαστε μεταξύ δεύτερης, τρίτης, πρώτης θέσης, που σημαίνει κάτι καλό κάνουμε ως Ελλάδα, δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε ούτε ένα ευρώ».