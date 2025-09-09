Πιερρακάκης: Η κρίση στη Γαλλία δεν θα μας επηρεάσει – Προτιμάμε τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές από τους πατριωτικούς φόρους

Κατηγορηματικός ότι η κρίση στη Γαλλία δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα «γιατί η φιλοσοφία του νέου ευρωπαϊκού κανόνα εστιάζει στις δαπάνες και όχι στα ελλείμματα» εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος εξήγησε πως «προτιμάμε τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές από τους πατριωτικούς φόρους γιατί αυτοί δεν τιμούν το πρώτο συνθετικό», αφήνοντας αιχμή για όσα ανέφερε πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας.

Όσον αφορά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, ο υπουργός Οικονομικών είπε «νιώθω ότι έχουν αγκαλιαστεί από τους πολίτες γιατί και ο πιο σκληρός επικριτής θα πει ότι έχουμε συμπαγή μέτρα με ενιαίο αφήγημα που ακουμπάει το δημογραφικό και στοχεύει στη μεσαία τάξη».

Εξήγησε, δε, ότι «ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος ήταν 1,76 δισ., άρα τον καλύψαμε όλο. Με τη δεδομένη συνθήκη αυτός είναι ο χώρος, μετά από αυτό θα μπαίναμε σε διαδικασίες ελέγχου». Ερωτηθείς, δε, γιατί δεν αποφασίστηκε γενική μείωση ΦΠΑ και όχι μόνο στα νησιά, αρχικά σημείωσε ότι «μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει ότι από τη μείωση του ΦΠΑ μόνο το 19% αυτής φτάνει στον κόσμο βραχυπρόθεσμα». Στη συνέχεια είπε ότι «στα νησιά υπήρχε στρέβλωση γιατί υπήρχε ήδη μειωμένος ΦΠΑ σε 5 νησιά και έπρεπε να λυθεί. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για εξαίρεση στα νησιά καθώς υπάρχει μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος. Η ιδιαιτερότητα του μέρους οριοθετεί την παρέμβαση».

«Προτιμά ο κόσμος να πηγαίνουν τα λεφτά στους ίδιους ή μέσω διαμεσολάβησης;» αναρωτήθηκε ο κ. Πιερρακάκης κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι «λέει κάντε τα όλα μπλέκοντας την έκθεση Θεσσαλονίκης με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».

Ειδικά για τη Γαλλία εξήγησε ότι η κρίση στη χώρα αυτή δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα «γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του νέου ευρωπαϊκού κανόνα αφού τα πλεονάσματα δεν παίζουν ρόλο αλλά διαπραγματεύεσαι δαπάνες με τις Βρυξέλλες. Οι δαπάνες μένουν σταθερές και την καλή χρονιά που θα έχεις πλεόνασμα αυτό θα πηγαίνει στο χρέος ενώ σε κακή χρονιά οι δαπάνες θα παραμένουν για να ενισχύεται η κοινωνία».

Αναφερόμενος στη «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη φορολογία», ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι «αλλάζει ο τρόπος που φορολογούμε, εφεξής θα το κάνουμε με βάση τα παιδιά κάτι που δεν ίσχυε εδώ και 10ετιες» συμπληρώνοντας πως «τα μέτρα για τους νέους έχουν χαρακτήρα κινήτρου. Πρέπει το σύστημα να επιταχύνει την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας».

Επανερχόμενος στην κριτική κατά της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε «ακούω ένα μείγμα παλαιών συνθημάτων και έλλειψη φαντασίας και την τελευταία φορά που εφαρμόστηκε αυτή φορολογήθηκε η μεσαία τάξη που τώρα ωφελείται. Τα μέτρα τα δικά μας δείχνουν συμπαγή φιλοσοφία καταλαβαίνουμε ποια είναι τα προβλήματα για να τα διαχειριστούμε».

«Ένας καθηγητής πανεπιστημίου μου είχε πει ότι το πιο πολιτικό παιχνίδι είναι Tetris γιατί οι επιτυχίες εξαφανίζονται και οι δυσκολίες συσσωρεύονται. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει πώς και τι πρέπει να κάνει. Οι πολιτικές που εφαρμόζουμε θα φτάσουν και θα μιλήσουν σε κάθε σημείο της χώρας. Νομίζω ότι το πολιτικό αποτύπωμα θα φανεί. Στο πρώτο Eurogroup που πήγα μου είπαν ότι η Ελλάδα είναι δημοσιονομικά επιτυχημένη με αίμα και μια 10ετια δύσκολη και το χάσμα ΦΠΑ που δεν εισπράττεται μειώνεται κάθε έτος».

«Ακούστε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, δεν ήταν rebrading αλλά replay. Η κριτική που μας κάνουν είναι πατήστε περισσότερο το γκάζι, ο κόσμος δεν θέλει βίαιη επιστροφή στο χθες» κατέληξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.