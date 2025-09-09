Ποιοί κλάδοι κάνουν προσλήψεις προσωπικού στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την πρόσφατη Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης του ManpowerGroup, στην οποία συμμετείχαν 525 Έλληνες εργοδότες, οι προσδοκίες για την απασχόληση το 4ο τρίμηνο του 2025 φτάνουν το 16%. Οι προοπτικές εμφανίζουν βελτίωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του 2025, αλλά σημειώνουν μείωση κατά 2 μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, η Ελλάδα βρίσκεται στο κατώτερο ήμισυ των χωρών όσον αφορά τις προσδοκίες απασχόλησης, υστερώντας κατά 7 μονάδες σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Οι Έλληνες εργοδότες σε 8 από τους 9 κλάδους προβλέπουν αύξηση του προσωπικού τους το επόμενο τρίμηνο, ενώ σε 1 κλάδο αναμένουν μείωση. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων αυξήθηκαν σε 5 κλάδους, μειώθηκαν σε 3 και παρέμειναν αμετάβλητες σε 1. Σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, οι προοπτικές απασχόλησης βελτιώθηκαν σε 5 κλάδους και περιορίστηκαν σε 4.

Ο πιο δυναμικός κλάδος στην Ελλάδα είναι οι Μεταφορές και η Εφοδιαστική Αλυσίδα, με προοπτικές 39 μονάδων, σημειώνοντας αύξηση 17 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και 13 μονάδων σε σχέση με πέρυσι. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Πληροφορική με προοπτικές 30 μονάδων, αυξημένες κατά 25 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 21 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ακολουθεί ο κλάδος της Βιομηχανίας και των Κατασκευών με 23 μονάδες, με τις προοπτικές απασχόλησης να είναι αυξημένες κατά 7 μονάδες σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και κατά 6 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας, που την περασμένη χρονιά κατείχαν υψηλή θέση όσον αφορά τις προθέσεις προσλήψεων των εργοδοτών του κλάδου, πλέον βρίσκονται στην προτελευταία θέση με συνολικές προοπτικές απασχόλησης 8 μονάδων. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι κλάδοι Πληροφορικής (+25 μονάδες) και Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας (+17 μονάδες) παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση στις προθέσεις προσλήψεων, ενώ ο κλάδος των Υπηρεσιών Επικοινωνίας (-16 μονάδες) καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση.

Οι Προοπτικές απασχόλησης στις περιφέρειες της Ελλάδας

Οι Έλληνες εργοδότες και στις 3 περιφέρειες αναμένουν αύξηση του αριθμού εργαζομένων το 4ο τρίμηνο του 2025. Από το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές απασχόλησης ενισχύθηκαν σε 1 περιφέρεια, αποδυναμώθηκαν σε 1 και παρέμειναν αμετάβλητες σε 1. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποδυναμώθηκαν σε 2 περιφέρειες και ενισχύθηκαν σε 1.

Η πιο δυναμική περιφέρεια στην Ελλάδα είναι η Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής με NEO 20 μονάδων, καταγράφοντας άνοδο 7 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 1 μονάδα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η περιοχή αυτή παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση προσδοκιών προσλήψεων από το προηγούμενο τρίμηνο, με άνοδο 7 μονάδων.

Ισχυρότερες προοπτικές ανά μέγεθος οργανισμού

Και τα 6 μεγέθη οργανισμών αναμένουν αύξηση προσωπικού το επόμενο τρίμηνο. Από το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές απασχόλησης ενισχύθηκαν σε 4 κατηγορίες οργανισμών, αποδυναμώθηκαν σε 1 και παρέμειναν αμετάβλητες σε 1. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώθηκαν σε 3 κατηγορίες, ενισχύθηκαν σε 2 και παρέμειναν αμετάβλητες σε 1. Οι Έλληνες εργοδότες σε μεσαίου μεγέθους οργανισμούς με 50 έως 249 εργαζομένους είναι οι πιο αισιόδοξοι, με NEO 25 μονάδων, σημειώνοντας άνοδο 9 μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο και 14 μονάδων σε σχέση με πέρυσι.

Οι οργανισμοί με λιγότερους από 10 εργαζόμενους καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση προσδοκιών (+11 μονάδες) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Χαράλαμπος Καζαντζίδης σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης για αυτό τρίμηνο δήλωσε:

«Παρά την ανθεκτικότητα που εξακολουθεί να παρουσιάζει η παγκόσμια αγορά εργασίας, τα σημάδια επιβράδυνσης γίνονται ολοένα και πιο ορατά. Στην Ευρώπη, οι προοπτικές παραμένουν συγκρατημένες, ενώ οι εμπορικές εντάσεις και η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τους δασμούς στις συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα πίεσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ε.Ε. εξαρτώνται άμεσα από τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα συγκεκριμένοι κλάδοι – όπως η Βιομηχανία και η Μεταποίηση – να εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτοι. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα καταφέρνει να σημειώσει βελτίωση στις προοπτικές απασχόλησης, γεγονός που αντανακλά την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και τη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας. Η πραγματική πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι να αξιοποιήσουν αυτή τη συγκυρία, ώστε να μετατρέψουν τις βραχυπρόθεσμες ισορροπίες σε μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη».

Βασικότεροι λόγοι αύξησης και μείωσης στελέχωσης

Για το 4ο τρίμηνο του 2025, η πλειονότητα των Ελλήνων εργοδοτών που σκοπεύουν να αυξήσουν τα επίπεδα στελέχωσης, δηλώνει ότι η ανάπτυξη της επιχείρησής τους είναι ο βασικός μοχλός, κι αυτό το τρίμηνο, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (36%). Παράλληλα, το 29% αναφέρει ως αιτία το γεγονός ότι τα νέα εγχειρήματα απαιτούν νέους ρόλους ενώ άλλο ένα 28% δηλώνει ότι υπάρχει ανάγκη για τις πιο πρόσφατες δεξιότητες για να παραμείνουν οι οργανισμοί τους ανταγωνιστικοί. Το 22% αποδίδει την προοπτική αύξησης του προσωπικού των εταιρειών τους στο γεγονός ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις χρειάζονται περισσότερη τεχνογνωσία.

Από τους Έλληνες εργοδότες που αναμένουν να μειώσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους το 4ο τρίμηνο του 2025, το 30% αποδίδει την προοπτική αυτή στις οικονομικές προκλήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη στελέχωση. Παράλληλα, το 29% αναφέρει ως κύριο λόγο τις μετατοπίσεις της αγοράς που μειώνουν τη ζήτηση εργασίας ενώ το 21% εξηγεί την πρόθεση μείωσης του προσωπικού των οργανισμών τους με τις οικειοθελείς αποχωρήσεις εργαζομένων χωρίς πρόθεση αναπλήρωσης των θέσεων.

Οι Προοπτικές Απασχόλησης στον κόσμο

Στην έρευνα για το 4ο τρίμηνο του 2025 στην οποία συμμετείχαν 40.533 εργοδότες σε 42 χώρες οι εποχικά προσαρμοσμένες παγκόσμιες προοπτικές απασχόλησης υποχωρώντας ελαφρά κατά 1 μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το 38% των εργοδοτών αναμένουν αύξηση των προσλήψεων, το 15% προβλέπει μείωση, το 45% εκτιμά ότι δεν θα γίνει καμία αλλαγή ενώ το 2% δεν είναι βέβαιοι.

Ο ισχυρότερος προγραμματισμός προσλήψεων αναφέρθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (45%), την Ινδία (40%) και τη Βραζιλία (36%). Ενώ η Αργεντινή (5%), το Χονγκ Κονγκ (6%) και η Ουγγαρία (8%) αναφέρουν τις πιο αδύναμες προοπτικές.

Οι κλάδοι της Πληροφορικής (36%), των Χρηματοοικονομικών & Real Estate (29%) και των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (24%) αναφέρουν τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων. Όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα τις πιο αδύναμες προοπτικές προσλήψεων συναντούμε και σε παγκόσμια κλίμακα στον κλάδο των Υπηρεσιών Επικοινωνίας (19%).

Οι εργοδότες παγκοσμίως δήλωσαν ότι η επέκταση της εταιρείας (39%) είναι ο κύριος λόγος για την αύξηση του προσωπικού – ποσοστό αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο τρίμηνο.