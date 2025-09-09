Στην Ελλάδα ο «τσάρος» της ενέργειας του Τραμπ – Στο επίκεντρο το LNG αλλά και τα ναυπηγεία

Στην Ελλάδα θα βρεθεί τα επόμενα 24ωρα ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, με την ιδιότητα του επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου σε μία επίσκεψη που εκτός από συμβολισμό, αναμένεται να έχει και ουσία.

Πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για τον πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος θα βρεθεί επισήμως στη χώρα μας, ο Μπέργκαμ, λογίζεται ως «τσάρος της ενέργειας» στη νέα κυβέρνηση Τραμπ και στόχο έχει να εδραιώσει την κυριαρχία των ΗΠΑ στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επαφές του με Έλληνες κυβερνητικούς ξεκινούν προτού πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα, αφού, σήμερα, επί ιταλικού εδάφους και συγκεκριμένα στο Μιλάνο, ο Αμερικανός υπουργός θα συναντηθεί με τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρο ο οποίος μεταβαίνει στον ιταλικό Βορρά γι΄αυτόν τον λόγο. Ο Μπέργκαμ στην συνέχεια αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική αποστολή θα εστιάσει σε δύο κρίσιμους τομείς: το LNG και τη ναυπηγική βιομηχανία.

Αναφορικά με το LNG, στόχος είναι να εξεταστούν οι υφιστάμενες αμερικανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, οι δυνατότητες διεύρυνσής τους και η συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ε.Ε., ύψους 750 δισ. δολαρίων έως το 2028. Σημειώνεται πως η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού συμπέφτει με το ότι αύριο είναι και η καταληκτική ημερομηνία για τις δεσμευτικές προσφορές για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, για τις άδειες που αφορούν σε έρευνες για υδρογονάνθρακες, για τα οποία η ελληνική κυβέρνηση αναμένει και την προσφορά της αμερικανικής Chevron.

Ο δεύτερος τομέας ενδιαφέροντος αφορά τη ναυπηγική. Η Ουάσιγκτον εξετάζει τρόπους συνεργασίας με την Ελλάδα ώστε να αξιοποιηθεί η ελληνική τεχνογνωσία για την ενίσχυση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπέργκαμ αναμένεται να επισκεφτεί τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μαζί με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές στην Ουάσιγκτον, που επικαλείται η Καθημερινή, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί αντίβαρο στην αυξανόμενη κινεζική επιρροή στον τομέα της ναυτιλίας, με τις ΗΠΑ να δίνουν προτεραιότητα στη συνεργασία με συμμάχους όπως η Ελλάδα, που διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και καίρια γεωγραφική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ποιος είναι ο Νταγκ Μπέργκαμ

Doug Burgum (γεννημένος 1 Αυγούστου 1956 στην Arthur, North Dakota) είναι επιχειρηματίας και πολιτικός, απόφοιτος NDSU (1978) και Stanford MBA (1980).

Έκανε καριέρα στην τεχνολογία ως CEO της Great Plains Software, που πώλησε στη Microsoft το 2001. Ίδρυσε επίσης εταιρείες ακινήτων και venture capital.

Ήταν κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότα (2016–2024), και ορίστηκε από τον Τραμπ ως Υπουργός Εσωτερικών και νέος «τσάρος της ενέργειας», με επιρροή σε ενεργειακή πολιτική και δημόσια γη. Επιβεβαιώθηκε και ορκίστηκε στις αρχές 2025, και άμεσα ξεκίνησε πρωτοβουλίες για την «ενεργειακή κυριαρχία» των ΗΠΑ.