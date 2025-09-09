Τέλος στη διαμάχη για τη διαδοχή του Μέρντοχ – Ο Λάχλαν εξασφάλισε τον έλεγχο της αυτοκρατορίας μετά από συμφωνία δισεκατομμυρίων

Έπειτα από δικαστική διαμάχη για τη διαδοχή, η οικογένεια Μέρντοχ ανακοίνωσε τη Δευτέρα την επίτευξη συμφωνίας που καθορίζει το μέλλον της πανίσχυρης μιντιακής αυτοκρατορίας. Ο Λάχλαν Μέρντοχ εξασφάλισε την ηγεσία για τις επόμενες δεκαετίες, με το τίμημα της εξαγοράς των μεριδίων των τριών μεγαλύτερων αδελφών του, Πρου, Λιζ και Τζέιμς, έναντι 1,1 δισ. δολαρίων ο καθένας.

Η συμφωνία, που αποτιμάται συνολικά σε 3,3 δισ. δολάρια, έρχεται μήνες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Ρούπερτ και του Λάχλαν να τροποποιήσουν μονομερώς το αμετάκλητο οικογενειακό trust, προκειμένου να αποκλείσουν τα υπόλοιπα αδέλφια. Η απόπειρα είχε μπλοκαριστεί στο δικαστήριο της Νεβάδα, όμως οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Βάσει της συμφωνίας, το υφιστάμενο trust διαλύεται και δημιουργείται νέο, στο οποίο συμμετέχουν ο Λάχλαν και οι δύο μικρότερες ετεροθαλείς αδελφές του, Γκρέις και Κλόι. Αυτό θα κρατά τον έλεγχο των Fox Corporation και News Corp τουλάχιστον μέχρι το 2050. Με αυτόν τον τρόπο, ο 94χρονος Ρούπερτ Μέρντοχ πετυχαίνει τον διακαή στόχο του: να διασφαλίσει ότι το μιντιακό του οικοδόμημα θα συνεχίσει να υπηρετεί τη «συντηρητική φωνή στον αγγλόφωνο κόσμο» υπό την ηγεσία του εκλεκτού διαδόχου του.

Για τα τρία μεγαλύτερα παιδιά, η εξέλιξη αποτελεί διπλή «νίκη»: αποδεσμεύονται από έναν όμιλο του οποίου τη συντηρητική κατεύθυνση συχνά αμφισβητούσαν, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τις ήδη μεγάλες περιουσίες τους με 1 δισ παραπάνω ο καθένας. Το τίμημα που πέτυχαν είναι υψηλότερο από ό,τι είχε προσφερθεί σε προηγούμενους γύρους συζητήσεων.

Η οικογενειακή διαμάχη έχει εδώ και χρόνια χαρακτηριστεί «Σαιξπηρικού χαρακτήρα», αποτέλεσε μάλιστα έμπνευση για τηλεοπτική σειρά, και είχε οξυνθεί με την πρωτοβουλία «Project Family Harmony» του Ρούπερτ και του Λάχλαν. Η απόπειρα αλλαγής των όρων του trust χαρακτηρίστηκε από τον επίτροπο του δικαστηρίου της Νεβάδα «καλοσχεδιασμένη φάρσα» και «παραβίαση εμπιστοσύνης», προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο κύρος της οικογένειας.

Παρά την αρχική αποτυχία, η προχωρημένη ηλικία του Ρούπερτ και η ανάγκη να κατοχυρωθεί η ηγεσία του Λάχλαν οδήγησαν τελικά στη συμφωνία, ύστερα από μυστικές διαπραγματεύσεις και νομικές μάχες που διήρκεσαν μήνες.

Η συμφωνία δεν φέρνει άμεσες αλλαγές στη διοίκηση, καθώς ο Λάχλαν ήδη ηγείται των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, κλείνει οριστικά την αβεβαιότητα γύρω από τη διαδοχή και εξασφαλίζει τον έλεγχο του συντηρητικού μιντιακού κολοσσού για το μέλλον.