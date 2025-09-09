Τράπεζα-Κύπρου:-Πρόταση-επαναγοράς-ομολόγων-ύψους-300-εκατ.-ευρώ-και-νέα-έκδοση

Η Τράπεζα Κύπρου απευθύνει πρόσκληση για αγορά των χρεογράφων σε τιμή ίση με το 102,3% της αξίας τους, υπό την αίρεση επιτυχούς νέας ομολογιακής έκδοσης.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι προσκαλεί τους κατόχους των υφιστάμενων χρεογράφων κεφαλαίου κατηγορίας 2 σταθερού επανακαθοριζόμενου επιτοκίου ονομαστικής αξίας ύψους 300 εκατ. ευρώ με ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο 2031 να προσφέρουν τα χρεόγραφα κεφαλαίου για αγορά από την Εταιρία με τιμή αγοράς ίση με 102.3 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των χρεογράφων κεφαλαίου, καταβλητέα σε μετρητά, υπό την αίρεση της εκπλήρωσης του όρου νέας έκδοσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προσφορά διέπεται από τους όρους και υπόκειται στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο προσφοράς ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2025 (το ‘Μνημόνιο Προσφοράς’) και υπόκειται στους περιορισμούς Προσφοράς που περιγράφονται στο Μνημόνιο Προσφοράς.

Περαιτέρω, η Εταιρία ανακοινώνει την πρόθεσή της να εκδώσει νέα σειρά Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου (Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Notes) (τα ‘Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου’), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων ύψους €4,000,000,000, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.

Η αγορά από την Εταιρία οποιωνδήποτε Χρεογράφων Κεφαλαίου για τα οποία λήφθηκαν έγκυρες προσφορές από την Εταιρία υπόκειται, χωρίς περιορισμό, στην επιτυχή ολοκλήρωση (κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρίας) της έκδοσης των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου σε συνολικό ποσό κεφαλαίου τουλάχιστον ίσο με το συνολικό ποσό κεφαλαίου του ποσού των Χρεογράφων Κεφαλαίου που έγκυρα προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεχτά από την Εταιρία (ο ‘Όρος Νέας Έκδοσης’).

Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου περιγράφονται στο Μνημόνιο Προσφοράς.

Οι Κάτοχοι συμβουλεύονται να διαβάσουν προσεκτικά το Μνημόνιο Προσφοράς για τις πλήρεις λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής στην Προσφορά.