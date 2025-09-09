Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, September 9

    ΤτΕ: Η κατάταξη των βασικών διαπραγματευτών στην αγορά ομολόγων στο 1ο εξάμηνο

    Επιχειρήσεις
    ΤτΕ:-Η-κατάταξη-των-βασικών-διαπραγματευτών-στην-αγορά-ομολόγων-στο-1ο-εξάμηνο
    ΤτΕ: Η κατάταξη των βασικών διαπραγματευτών στην αγορά ομολόγων στο 1ο εξάμηνο

    Την κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2025 δημοσίευσε την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ).

    Την κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2025 δημοσίευσε την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ).

    Η κατάταξη είναι η ακόλουθη:

    1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
    2. BofA SECURITIES EUROPE SA
    3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
    4. DEUTSCHE BANK AG
    5. ALPHA BANK
    6. EUROBANK SA
    7. JP MORGAN SE
    8. BARCLAYS BANK IRELAND PLC
    9. GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
    10. BNP PARIBAS S.A
    11. MORGAN STANLEY EUROPE SE
    12. SOCIETE GENERALE
    13. CITIBANK EUROPE PLC
    14. COMMERZBANK AG
    15. UBS EUROPE SE
    16. NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
    17. INTESA SANPAOLO S.p.A.
    18. HSBC CONTINENTAL EUROPE

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com