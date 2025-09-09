Χατζηβασιλείου:-Οι-ελληνολιβυκές-σχέσεις-είναι-σημαντικές-πρωτίστως-για-τη-Λιβύη

«Οι ελληνολιβυκές σχέσεις είναι σημαντικές για τη Λιβύη. Η Ελλάδα δεν αρκείται στα λόγια, είναι παρούσα εκεί και διεκδικεί ρόλο στην ανοικοδόμηση την επόμενη μέρα», δήλωσε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον Παύλο Τσίμα.

«Η επικοινωνία με τη Λιβύη δεν ήταν ποτέ εύκολη και ευθύγραμμη. Είναι μια χώρα διχασμένη και σε μεταβατικό στάδιο εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, πολύ σωστά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιδιώκει ειλικρινή διάλογο με όλες τις πλευρές», ανέφερε τονίζοντας ότι η χώρα μας παρέχει εκπαίδευση στη λιβυκή ακτοφυλακή». Υπενθύμισε πως «ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτης, επανέλαβε στους Λίβυους συνομιλητές την ακυρότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου».

Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κομβική θέση: «Η χώρα μας συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου μπορούν να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της Λιβύης. Επιπλέον, η Λιβύη μπορεί να προσδοκά πόρους και τεχνική βοήθεια μόνο μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κι εκεί η Ελλάδα έχει ρόλο και λόγο να επηρεάσει».

Αναφερόμενος στην οικονομική διπλωματία, σημείωσε: «Η Ελλάδα έχει εκφράσει τη διαθεσιμότητά της για συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Λιβύης, μέσω ελληνικών επιχειρήσεων με τεχνογνωσία στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, της ιατρικής τεχνολογίας και της ναυτιλίας». Θύμισε ότι στις αρχές του 2025, η Αθήνα φιλοξένησε τον επικεφαλής της Λιβυκής Αρχής Επενδύσεων και πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση για την ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Όπως ανέφερε, «αναμένεται επίσκεψη στην Αθήνα από τον Υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης, οπότε η ελληνική πλευρά θα έχει την ευκαιρία να επαναλάβει με σαφήνεια τη διάθεσή της να συζητήσει για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, στη βάση του διεθνούς δικαίου». Ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ακόμη ότι το φθινόπωρο προγραμματίζεται ελληνική επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη: «Η Ελλάδα δεν περιορίζεται σε διακηρύξεις. Η παρουσία μας στο πεδίο αποδεικνύει ότι θέλουμε και μπορούμε να συνεργαστούμε».

Ο κ. Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε ως ιδιαίτερης σημασίας την επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, Νταγκ Μπέργκαμ, στην Ελλάδα. «Πρόκειται για ένα ταξίδι που ξεπερνά τα όρια μιας τυπικής διπλωματικής επίσκεψης. Φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς LNG προς την Ανατολική Ευρώπη, χάρη στις υποδομές της Αλεξανδρούπολης και τον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει τον Νότο με τον Βορρά της Ευρώπης», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι η χώρα μας μπορεί να αναδειχθεί σε κόμβο διαμετακόμισης LNG προς την ευρωπαϊκή αγορά, χάρη στις υποδομές που κατασκευάστηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση.

Σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε ότι «οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι και παραμένουν αδελφικές». Ωστόσο, όπως δήλωσε: «Ακριβώς επειδή είμαστε αδέλφια, μπορούμε να λέμε και τις αλήθειες. Η κακοφωνία της κυπριακής πλευράς δεν βοήθησε. Οι μελέτες βιωσιμότητας που επικαλέστηκε ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών δεν έχουν φτάσει ποτέ στην Αθήνα. Αν υπάρχουν, πρέπει να σταλούν». Τέλος, πρόσθεσε ότι ορθώς η Ελλάδα δαπανά οικονομικό και γεωπολιτικό κεφάλαιο για αυτό το σημαντικό έργο, καλώντας τη Λευκωσία να αποδείξει έμπρακτα ότι παραμένει δεσμευμένη στο συγκεκριμένο έργο.