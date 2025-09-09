Alpha Trust: Στο 5,94% ανέβηκε το ποσοστό του Νικόλαου – Αλέξανδρου Κομνηνού

#Alpha Trust

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «A» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε από τον κ., οτι στις 08.09.2025, ο προαναφερόμενος προέβη σε αγορά κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνεπεία της οποίας το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εταιρεία ανήλθε του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 5,9406%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.000 μετοχές-δικαιώματα ψήφου.