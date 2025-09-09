ing-για-Γαλλία:-Η-πολιτική-αστάθεια-θα-παραμείνει-για-χρόνια

Σε ένα περιβάλλον όπου η φορολογία είναι ήδη υψηλή, η δημοσιονομική εξίσωση είναι περίπλοκη και θα συνεχίσει να προκαλεί πολιτική αστάθεια, όχι μόνο φέτος, αλλά και τα επόμενα χρόνια.

Με την πλειονότητα των ξένων οίκων, που θεωρούν ότι η διάλυση της βουλής και η προσφυγή σε πρόωρες κάλπες δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο τις επόμενες ημέρες, συντάσσεται και η ING, τονίζοντας ότι «η παραίτηση του Μακρόν είναι ακόμη λιγότερο πιθανή».

Η ING τονίζει ότι το δημοσιονομικό πρόβλημα της Γαλλίας οφείλεται κυρίως στη γήρανση του πληθυσμού, εξηγώντας ότι οι δαπάνες για κοινωνική προστασία και υγειονομική περίθαλψη ανήλθαν στο 32,3% του ΑΕΠ το 2023, έναντι μέσου όρου 27,2% στην Ευρωζώνη, και οι δαπάνες αυτές φυσιολογικά θα αυξάνονται όσο ο πληθυσμός γερνά.

Την ίδια στιγμή, η δυνητική ανάπτυξη του ΑΕΠ της Γαλλίας παραμένει πολύ χαμηλή, γύρω στο 1,2%, ποσοστό που δεν επαρκεί για να χρηματοδοτήσει το αυξανόμενο κόστος της κοινωνικής προστασίας. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο οξύ όταν η ανάπτυξη του ΑΕΠ υποχωρεί κάτω από αυτό το δυνητικό επίπεδο, όπως συμβαίνει φέτος, με την ανάπτυξη στο 0,6%.

Οι αναλυτές της ING σχολιάζουν επίσης ότι από τις 25 Αυγούστου και μετά η αβεβαιότητα στη Γαλλία έχει ενισχυθεί, και είναι πιθανό να καταγραφεί πτώση στην επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά και επιβράδυνση σε επενδύσεις, προσλήψεις και κατανάλωση, επιβραδύνοντας συνολικά τη δυναμική της γαλλικής οικονομίας. Σε συνδυασμό με την άνοδο του κόστους δανεισμού, τα στοιχεία αυτά πιθανώς θα επιβραδύνουν ορισμένους κλάδους, ιδίως την αγορά ακινήτων και τις κατασκευές. Εν τέλει, το πιο πιθανό είναι ότι τα στοιχεία δ’ τριμήνου θα δείξουν στασιμότητα για το γαλλικό ΑΕΠ.

Προσθέτουν, πάντως, ότι σε ένα περιβάλλον όπου η φορολογία είναι ήδη υψηλή, η εξίσωση είναι περίπλοκη και θα συνεχίσει να προκαλεί πολιτική αστάθεια, όχι μόνο φέτος, αλλά και τα επόμενα χρόνια.