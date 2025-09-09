METLEN: Ρεκόρ εσόδων με αρνητικό πρόσημο – Πρώτα σημάδια κόπωσης στα κέρδη

Ιστορικά υψηλός τζίρος, αλλά καθαρά κέρδη και EBITDA σε πτώση. Ζημιές €132 εκατ. από την M Power Projects, μειωμένη παραγωγή αλουμινίου, αυξημένο ενεργειακό κόστος και αστάθεια τιμών συνθέτουν ένα ανησυχητικό σκηνικό για τη METLEN.

Το οικονομικό δελτίο αποτελεσμάτων της METLEN Energy & Metals για το πρώτο εξάμηνο του 2025 έκρουσε «καμπανάκι» στους επενδυτές. Παρά τη θεαματική άνοδο του κύκλου εργασιών σε επίπεδα-ρεκόρ, οι δείκτες κερδοφορίας εμφανίζουν σαφές αρνητικό πρόσημο. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, καταδεικνύοντας ότι πίσω από τη λάμψη των εσόδων υποβόσκουν ρωγμές στα θεμέλια της οικονομικής επίδοσης:

Καθαρά κέρδη: Μειώθηκαν κατά 10% – διαμορφώθηκαν σε €254 εκατ. από €282 εκατ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Το περιθώριο καθαρών κερδών συρρικνώθηκε από 11,4% σε μόλις 7,0%, μια πτώση 433 μονάδων βάσης .

Μειώθηκαν κατά – διαμορφώθηκαν σε €254 εκατ. από €282 εκατ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Το περιθώριο καθαρών κερδών συρρικνώθηκε από 11,4% σε μόλις 7,0%, μια πτώση . EBITDA: Υποχώρησαν κατά 6% , στα €445 εκατ., από €474 εκατ. έναν χρόνο πριν. Το περιθώριο EBITDA έπεσε στο 12,3% από 19,1% (μείωση 676 μ.β. ) αντανακλώντας την ασθενέστερη κερδοφορία.

Υποχώρησαν κατά , στα €445 εκατ., από €474 εκατ. έναν χρόνο πριν. Το περιθώριο EBITDA έπεσε στο 12,3% από 19,1% (μείωση ) αντανακλώντας την ασθενέστερη κερδοφορία. Ελεύθερη πτώση τομέα MPP: Ο τομέας M Power Projects παρουσίασε ζημιές €132 εκατ. έναντι οριακού κέρδους €12 εκατ. στο Α’ εξάμηνο 2024, λειτουργώντας ως βαρίδι για τα συνολικά αποτελέσματα.

Βουτιά στα καθαρά κέρδη και στα περιθώρια κερδοφορίας

Η εικόνα της κερδοφορίας της METLEN στο πρώτο εξάμηνο του 2025 είναι ανησυχητική. Τα καθαρά κέρδη μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας έπεσαν στα €254 εκατ., σημειώνοντας πτώση 10% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διολίσθησαν στα €1,81 από €2,04 πέρυσι (-11%). Η συρρίκνωση αυτή αποτυπώνεται έντονα και στα περιθώρια: το καθαρό περιθώριο κέρδους μειώθηκε στο 7%, από 11,4% ένα χρόνο πριν. Με άλλα λόγια, παρά την αύξηση των πωλήσεων, η εταιρεία κερδίζει πολύ λιγότερα για κάθε ευρώ τζίρου συγκριτικά με πέρυσι – μια εξέλιξη που χτυπά «καμπανάκι» για τη συνολική αποδοτικότητα.

Η ίδια εικόνα παρατηρείται και σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €445 εκατ., μειωμένα κατά 6% έναντι €474 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Η διοίκηση απέδωσε αυτήν την υποχώρηση σε έναν αστάθμητο παράγοντα: ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός που έπληξε τον τομέα M Power Projects (MPP). Ωστόσο, όσο κι αν η εταιρεία επισημαίνει ότι το πλήγμα ήταν συγκυριακό, το γεγονός παραμένει: η κερδοφορία υποχώρησε σημαντικά. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το περιθώριο EBITDA συρρικνώθηκε στο 9,9% στον τομέα Ενέργειας (από 16,2% πέρυσι) και στο 27,0% στον τομέα Μετάλλων (από 34,5% πέρυσι), καταδεικνύοντας πιέσεις στα περιθώρια και στα δύο βασικά πεδία δραστηριότητας.

M Power Projects: Το ακριβό «μάθημα» των €132 εκατ.

Ο τομέας M Power Projects (MPP) αποδεικνύεται ο μεγάλος αρνητικός πρωταγωνιστής του εξαμήνου. Ενώ δεν συγκαταλέγεται στις βασικές δραστηριότητες της METLEN, η συμβολή του ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή – και αρνητική. Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ζημία €132 εκατ. από την MPP, έναντι μικρού κέρδους €12 εκατ. την προηγούμενη χρονιά. Πρόκειται για μεταστροφή που αφαίρεσε απότομα λάμψη από τα συνολικά αποτελέσματα, διαγράφοντας ουσιαστικά τα οφέλη των άλλων τομέων. Η METLEN μάλιστα τονίζει ότι αν εξαιρούνταν οι ζημιογόνες αυτές επιδόσεις ως μη επαναλαμβανόμενες, τα κανονικοποιημένα EBITDA θα ανέρχονταν σε περίπου €577 εκατ. – δηλαδή σε επίπεδα ιστορικού ρεκόρ. Όμως το επιχειρείν δεν επιτρέπει… αφαιρέσεις κατά το δοκούν: ο τομέας MPP είναι μέρος της εταιρείας και οι ζημιές του είναι πραγματικότητα.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια ιστορία προβλημάτων. Σύμφωνα με την έκθεση, σε ένα μεγάλο ενεργειακό έργο της MPP (γνωστό ως έργο Protos) προέκυψαν απρόβλεπτα ζητήματα που ανέτρεψαν τον προγραμματισμό. Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα επέφερε σημαντικές καθυστερήσεις και διακοπές εργασιών, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω από τη χρεοκοπία βασικού υπεργολάβου και την αποχώρηση ενός ακόμη. Το μείγμα αυτό οδήγησε σε εκτόξευση του κόστους και χρονικές υπερβάσεις, με την εταιρεία να αναγκάζεται να επανεξετάσει τον προϋπολογισμό του έργου και να εγγράψει τις σχετικές ζημιές στις οικονομικές καταστάσεις. Με απλά λόγια, το φιλόδοξο έργο μετατράπηκε σε βαρίδι εκατοντάδων εκατομμυρίων, εγείροντας εύλογα ερωτήματα για τις επιλογές και τον έλεγχο ρίσκου της διοίκησης στον συγκεκριμένο τομέα.

Η διοίκηση της METLEN επιμένει ότι η αρνητική αυτή επίδοση της MPP ήταν μία κι έξω (one-off) και ότι δεν αντικατοπτρίζει την ευρύτερη πορεία της εταιρείας. Ωστόσο, για τους μετόχους και παρατηρητές της αγοράς, το επεισόδιο λειτουργεί ως προειδοποίηση. Μήπως η προσπάθεια επέκτασης σε έργα εκτός βασικού πυρήνα δραστηριοτήτων κρύβει παγίδες που μπορούν να πλήξουν σοβαρά τη συνολική εικόνα; Σε κάθε περίπτωση, το μάθημα των €132 εκατ. είναι αυστηρό και η πίεση πλέον μεταφέρεται στη διοίκηση να αποδείξει ότι τέτοιες αστοχίες δεν θα επαναληφθούν.

Πιέσεις σε Ενέργεια και Μέταλλα – Κάμψη κερδοφορίας στους βασικούς τομείς

Πέρα από το «έκτακτο» βαρίδι της MPP, και οι κύριοι κλάδοι της METLEN εμφάνισαν υστέρηση κερδοφορίας. Ο Κλάδος Ενέργειας, που αποτελεί τον κύριο όγκο δραστηριοτήτων (81% του συνολικού τζίρου), είδε τα EBITDA του να μειώνονται κατά 11% σε ετήσια βάση – €288 εκατ. στο εξάμηνο, από €322 εκατ. πέρυσι. Αυτό παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις ενέργειας εκτοξεύθηκαν (+47% ετησίως) χάρη κυρίως στις Ανανεώσιμες Πηγές και την προμήθεια ρεύματος. Η πτώση του ενεργειακού EBITDA υποδεικνύει ότι το αυξημένο κόστος και πιθανώς οι πιέσεις στις τιμές ρεύματος/αερίου «έκοψαν τα φτερά» της λειτουργικής κερδοφορίας, παρά την εντυπωσιακή αύξηση εσόδων.

Αντίστοιχα, ο Κλάδος Μετάλλων – ιστορικά ένα από τα στηρίγματα της METLEN – εμφάνισε σημάδια κόπωσης. Τα EBITDA του μειώθηκαν κατά 9% στο εξάμηνο, υποχωρώντας στα €129 εκατ. από €142 εκατ. το προηγούμενο έτος. Κι αυτό παρότι τα έσοδα του μεταλλουργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 16%, φτάνοντας τα €480 εκατ.. Η μείωση της μεταλλουργικής κερδοφορίας δείχνει ότι τα κόστη «ροκανίζουν» τα οφέλη των υψηλότερων τιμών μετάλλων. Το περιθώριο EBITDA στον κλάδο Μετάλλων έπεσε στο 27%, από 34,5% ένα χρόνο πριν – εξέλιξη που φανερώνει πόσο επιβαρύνθηκαν οι μονάδες της εταιρείας από τις δυσμενείς συνθήκες (π.χ. ακριβότερη ενέργεια, ισχυρό ευρώ έναντι δολαρίου ή άλλους παράγοντες κόστους).

Είναι σαφές ότι οι δύο βασικοί «πυλώνες» της METLEN, Ενέργεια και Μέταλλα, βρέθηκαν το εξάμηνο αυτό σε τροχιά μειωμένης κερδοφορίας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ανησυχία, διότι χωρίς ισχυρή επίδοση στους πυρήνες δραστηριότητας, η συνολική εικόνα της εταιρείας δυσχεραίνει. Οι επενδυτές τείνουν να αξιολογούν τη METLEN με βάση αυτές τις δραστηριότητες-κλειδιά, και όταν και οι δύο εμφανίζουν πτώση στα EBITDA, τα ερωτήματα πληθαίνουν: πρόκειται για συγκυριακή κάμψη ή για ένα σημάδι πιο διαρθρωτικών προκλήσεων;

Δείκτης / Τομέας Α’ Εξάμ. 2024 Α’ Εξάμ. 2025 Μεταβολή Σχόλιο EBITDA (σύνολο) €474 εκ. €445 εκ. -6% Συρρίκνωση λειτουργικής κερδοφορίας Καθαρά Κέρδη €282 εκ. €254 εκ. -10% Υποχώρηση καθαρής κερδοφορίας Κέρδη ανά μετοχή (EPS) €2,04 €1,81 -11% Μειωμένη απόδοση για μετόχους Περιθώριο EBITDA 19,1% 12,3% -676 μ.β. Σημαντική πτώση περιθωρίου Περιθώριο Καθαρών Κερδών 11,4% 7,0% -433 μ.β. Πίεση στην καθαρή αποδοτικότητα EBITDA Κλάδου Ενέργειας €322 εκ. €288 εκ. -11% Μειωμένη κερδοφορία παρά αύξηση τζίρου EBITDA Κλάδου Μετάλλων €142 εκ. €129 εκ. -9% Συμπίεση λόγω κόστους & τιμών Παραγωγή Πρωτόχυτου Αλουμινίου 91 χιλ. τόν. 90 χιλ. τόν. -0,6% Μικρή μείωση παραγωγής Παραγωγή Ανακυκλωμένου Αλουμινίου 29 χιλ. τόν. 28 χιλ. τόν. -2,8% Πτώση σε βιώσιμα προϊόντα EBITDA M Power Projects (MPP) €12 εκ. -€132 εκ. βαριά ζημία Εργατικό ατύχημα, υπεργολάβοι, εκτροχιασμός έργου

Καθοδική πορεία στην παραγωγή αλουμινίου – Ακριβή ενέργεια και αστάθεια τιμών

Τα προβλήματα της METLEN δεν περιορίστηκαν μόνο στα οικονομικά μεγέθη, αλλά αντανακλώνται και στην παραγωγή της. Στον τομέα του αλουμινίου καταγράφεται καθοδική πορεία στην παραγωγή τόσο πρωτόχυτου όσο και ανακυκλωμένου μετάλλου. Συγκεκριμένα, η παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου στο εξάμηνο ανήλθε σε 90 χιλιάδες τόνους, οριακά χαμηλότερη από τους 91 χιλ. τόνους πέρυσι (-0,6%). Αντίστοιχα, η παραγωγή ανακυκλωμένου αλουμινίου μειώθηκε σε 28 χιλ. τόνους από 29 χιλ. (-2,8%). Η συνολική παραγωγή αλουμινίου (πρωτογενούς + ανακυκλωμένου) σημείωσε έτσι μια μικρή μεν, αισθητή δε μείωση της τάξης του 1,1%. Παρά το ότι οι μειώσεις αυτές δεν μοιάζουν δραματικές σε απόλυτους αριθμούς, δείχνουν μια τάση στασιμότητας ή και ελαφράς κάμψης, τη στιγμή που ο διεθνής ανταγωνισμός και η ζήτηση απαιτούν συνεχή βελτίωση παραγωγικότητας. Ενδεχομένως αντικατοπτρίζουν και προληπτικές περικοπές λόγω κόστους ή συντήρησης, όμως σε κάθε περίπτωση, η μη αύξηση παραγωγής σε μια περίοδο που η τιμή αλουμινίου εμφανίζεται σχετικά ευνοϊκή (έως +5,9% υψηλότερη κατά μέσο όρο) εγείρει ερωτήματα.

Παράλληλα, το ενεργειακό κόστος εκτοξεύθηκε για τη METLEN. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ήταν αισθητά υψηλότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου του ράλι τιμών στην ενέργεια που βιώνει όλη η βιομηχανία, αλλά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για μια ενεργοβόρο μεταλλουργία. Η METLEN έχει ήδη ξεκινήσει από πέρυσι προσπάθεια μετάβασης σε φθηνότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για το εργοστάσιό της, αυξάνοντας σταδιακά το μερίδιο ρεύματος από ΑΠΕ, σε μια στρατηγική να προστατευθεί μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, αυτά είναι μελλοντικά οφέλη – στο τρέχον εξάμηνο, το υψηλό ενεργειακό κόστος «χτύπησε» άμεσα την κερδοφορία, συμπιέζοντας τα περιθώρια στον κλάδο Μετάλλων.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η διεθνής αγορά μετάλλων ήταν γεμάτη αναταράξεις και μεταβλητότητα. Η μέση τιμή του αλουμινίου (LME 3M) διαμορφώθηκε μεν στα $2.544/τόνο στο εξάμηνο, ελαφρώς υψηλότερη από πέρυσι, αλλά με τεράστιες διακυμάνσεις. Οι τιμές ανέβηκαν πάνω από τα $2.700 στις αρχές του έτους, για να βυθιστούν κάτω από τα $2.300 τον Απρίλιο, εν μέσω φόβων για επιβράδυνση και εμπορικών πολέμων. Στη συνέχεια ανέκαμψαν προς το τέλος του εξαμήνου κοντά στα $2.600 χάρη σε ύφεση των δασμών και έλλειμμα προσφοράς. Εν ολίγοις, το περιβάλλον τιμών μετάλλων ήταν «τρικυμιώδες». Αν και η METLEN δηλώνει ότι έχει προστατευτεί σε μεγάλο βαθμό μέσω στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου, η αστάθεια αυτή σίγουρα δυσχέρανε τον προγραμματισμό και προσέθεσε αβεβαιότητα. Επίσης, τα premium προϊόντων αλουμινίου (π.χ. για κράματα υψηλής προστιθέμενης αξίας) παρέμειναν μεν σε υψηλά επίπεδα άνω των $500/τόνο, αλλά και αυτά είναι συνάρτηση του ενεργειακού κόστους: οι παραγωγοί τα διατηρούν υψηλά για να αντισταθμίσουν τα ακριβότερα κοστολόγια στην Ευρώπη. Αυτό το διεθνές σκηνικό – ακριβή ενέργεια και αβέβαιες τιμές μετάλλων – λειτούργησε σαν διπλό χτύπημα για τη METLEN στο εξεταζόμενο διάστημα.

Επαγγελματικός σκεπτικισμός: Στρατηγικές επιλογές στο μικροσκόπιο

Τα στοιχεία του εξαμήνου αυτού εκθέτουν τη METLEN σε μια πιο κριτική θεώρηση. Η εταιρεία διατυμπανίζει το όραμά της για διεθνή ανάπτυξη και διεκδικεί θέση ανάμεσα στους κορυφαίους global players του κλάδου. Πράγματι, το 2025 ξεκίνησε με πανηγυρισμούς – εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, φιλόδοξοι στόχοι και νέα επενδυτικά σχέδια που παρουσιάστηκαν σε διεθνές ακροατήριο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα θέτουν δύσκολα ερωτήματα: Μήπως το φιλόδοξο «όραμα διεθνοποίησης» κρύβει ρωγμές στην εσωτερική λειτουργία; Όταν μια εταιρεία υπερηφανεύεται για “ιστορικά υψηλές επιδόσεις” αλλά τα καθαρά κέρδη της μειώνονται και ένας ολόκληρος τομέας της γράφει βαθύ κόκκινο, γεννάται θέμα αποτελεσματικότητας της στρατηγικής.

Η διοίκηση, βεβαίως, εμφανίζεται αισιόδοξη. Υπογραμμίζει ότι χωρίς το πλήγμα της MPP, τα EBITDA θα είχαν πετύχει νέο ρεκόρ και εκφράζει τη βεβαιότητα πως το Β’ εξάμηνο θα είναι πολύ καλύτερο – έως του σημείου να υπερβεί η εταιρεία το €1 δισ. EBITDA στο σύνολο του 2025. Επιπλέον, προτάσσει τις συνέργειες μεταξύ ενεργειακού και μεταλλουργικού τομέα και τα μέτρα αντιστάθμισης κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι κρατούν τη METLEN μεταξύ των πλέον ανταγωνιστικών παραγωγών παγκοσμίως. Είναι όμως αυτές οι αισιόδοξες προβλέψεις βάσιμες ή απλώς ευσεβείς πόθοι; Θα επιβεβαιωθεί η προσδοκία για ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο, ή μήπως οι αντίξοες συνθήκες θα συνεχίσουν να διαβρώνουν τα περιθώρια;

Ένα ακόμα ζήτημα αφορά τις στρατηγικές επιλογές που οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση. Η περίπτωση της MPP, με το εργατικό ατύχημα και τις χρεοκοπίες υπεργολάβων, ίσως φανερώνει ελλείψεις στην πρόβλεψη κινδύνων και στην επιμέλεια (due diligence) σε διεθνή έργα μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον, η μείωση παραγωγής αλουμινίου υποδηλώνει ότι η METLEN ενδεχομένως επέλεξε να θυσιάσει όγκους για να μην πουλά σε χαμηλές τιμές ή με υψηλό κόστος – μια βραχυπρόθεσμη λύση που όμως μακροπρόθεσμα μπορεί να κοστίσει σε μερίδιο αγοράς. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα όπου οι επιλογές της διοίκησης μπαίνουν στο μικροσκόπιο.

Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο εξάμηνο του 2025 λειτουργεί σαν μια ψυχρολουσία για τη METLEN Energy & Metals. Οι επενδυτές με οικονομικό ενδιαφέρον θα παρακολουθούν στενά τα βήματα της εταιρείας από εδώ και πέρα. Θα καταφέρει η METLEN να αναστρέψει το κλίμα στο υπόλοιπο της χρονιάς, όπως υπόσχεται; Ή μήπως τα αρνητικά σημάδια που αναδύθηκαν – η πτώση κερδών, οι ζημιές του MPP, η πίεση σε ενέργεια και μέταλλα – αποτελούν προάγγελο μιας πιο δύσκολης πορείας; Οι απαντήσεις θα δοθούν στο δεύτερο μισό, με τη διοίκηση να καλείται να αποδείξει στην πράξη ότι το όραμα διεθνούς ανάπτυξης μπορεί να υλοποιηθεί …