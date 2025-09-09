nbg-securities-για-metlen:-Τιμή-στόχος-61-ευρώ-&-προοπτική-υπεραπόδοσης-λόγω-των-ισχυρών-αποτελεσμάτων

Η NBG Securities επισημαίνει ότι η Metlen αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται κυρίως στη θετική συνεισφορά από διάφορους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το φυσικό αέριο, η θερμική παραγωγή και η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι υποστηρίζουν τη συνολική ανάπτυξη της εταιρείας.
Η χρηματιστηριακή διατηρεί την τιμή στόχο για τη μετοχή της Metlen Energy Metals στα 61 ευρώ, γεγονός που αντιπροσωπεύει περιθώριο ανόδου περίπου 17% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο των 52,15 ευρώ. Παράλληλα, η σύσταση παραμένει «outperform», υποδηλώνοντας ότι η μετοχή αναμένεται να υπεραποδώσει σε σχέση με την αγορά.
Συνολικά, αν και υπήρξε αρνητική επίδραση από την MPP (M Power Projects), η θετική δυναμική ενίσχυσης των EBITDA της Metlen συνεχίστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η εξέλιξη αυτή στηρίχθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας πλατφόρμας υπηρεσιών SEE, καθώς και στην επέκταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την κερδοφορία της εταιρείας.
Επιπλέον, η Εθνική Χρηματιστηριακή κάνει λόγο για θετικό outlook όσον αφορά τις επιδόσεις του β’ εξαμήνου λόγω:
- της ανάπτυξης του ελληνικού και του διεθνούς χαρτοφυλακίου ΑΠΕ,
- της ισχυρής κερδοφορίας στην παραγωγή λόγω των αυξημένων τιμών χονδρικής το καλοκαίρι,
- της ενίσχυσης της κερδοφορίας της Protergia και της αυξημένης πελατειακής βάσης,
- της αναμενόμενης ανάκαμψης κερδών της M Power Projects.
Νωρίτερα, σήμερα 9/9, η Metlen ανακοίνωσε ιστορικό ρεκόρ Κύκλου Εργασιών, σε επίπεδο A’ Εξάμηνου, και Εξαιρετική Επίδοση Κερδοφορίας στις Δραστηριότητες RES και Utility.