nbg-securities-για-metlen:-Τιμή-στόχος-61-ευρώ-&-προοπτική-υπεραπόδοσης-λόγω-των-ισχυρών-αποτελεσμάτων

Η NBG Securities επισημαίνει ότι η Metlen αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται κυρίως στη θετική συνεισφορά από διάφορους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το φυσικό αέριο, η θερμική παραγωγή και η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι υποστηρίζουν τη συνολική ανάπτυξη της εταιρείας.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί την τιμή στόχο για τη μετοχή της Metlen Energy Metals στα 61 ευρώ, γεγονός που αντιπροσωπεύει περιθώριο ανόδου περίπου 17% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο των 52,15 ευρώ. Παράλληλα, η σύσταση παραμένει «outperform», υποδηλώνοντας ότι η μετοχή αναμένεται να υπεραποδώσει σε σχέση με την αγορά.

Συνολικά, αν και υπήρξε αρνητική επίδραση από την MPP (M Power Projects), η θετική δυναμική ενίσχυσης των EBITDA της Metlen συνεχίστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η εξέλιξη αυτή στηρίχθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας πλατφόρμας υπηρεσιών SEE, καθώς και στην επέκταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την κερδοφορία της εταιρείας.

Επιπλέον, η Εθνική Χρηματιστηριακή κάνει λόγο για θετικό outlook όσον αφορά τις επιδόσεις του β’ εξαμήνου λόγω:

της ανάπτυξης του ελληνικού και του διεθνούς χαρτοφυλακίου ΑΠΕ,

της ισχυρής κερδοφορίας στην παραγωγή λόγω των αυξημένων τιμών χονδρικής το καλοκαίρι,

της ενίσχυσης της κερδοφορίας της Protergia και της αυξημένης πελατειακής βάσης,

της αναμενόμενης ανάκαμψης κερδών της M Power Projects.

Νωρίτερα, σήμερα 9/9, η Metlen ανακοίνωσε ιστορικό ρεκόρ Κύκλου Εργασιών, σε επίπεδο A’ Εξάμηνου, και Εξαιρετική Επίδοση Κερδοφορίας στις Δραστηριότητες RES και Utility.