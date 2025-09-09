nebius:-Απογείωση-της-μετοχής-στο-+50%-μετά-το-deal-με-την-microsoft

Σε άκρως εντυπωσιακά επίπεδα διαπραγματεύεται η μετοχή της εταιρείας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης Nebius Group την Τρίτη, μια ημέρα αφότου η εταιρεία αποκάλυψε μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Microsoft

Σε άκρως εντυπωσιακά επίπεδα διαπραγματεύεται η μετοχή της εταιρείας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης Nebius Group την Τρίτη, μια ημέρα αφότου η εταιρεία αποκάλυψε μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Microsoft

Συγκεκριμένα, η μετοχή ξεπέρασε ακόμα και το 51% στην Wall Street, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας, που έχει έδρα το Άμστερνταμ, ότι σύναψε μια πολυετή συμφωνία με τη Microsoft αξίας έως και 19,4 δισ. δολ. για την παροχή cloud computing ισχύος σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η Nebius, η οποία αποσχίστηκε από τον ρωσικό γίγαντα του διαδικτύου Yandex το 2023, παρέχει μονάδες επεξεργασίας γραφικών – GPUs – για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμφωνία θα αποφέρει στη Nebius 17,4 δισ. δολάρια έως το 2031, ενώ η Microsoft διατηρεί δικαίωμα να αποκτήσει επιπλέον υπολογιστική ισχύ στο πλαίσιο της συνεργασίας, αυξάνοντας τη συνολική αξία της σύμβασης στα 19,4 δισ. δολάρια.

H μετοχή της Nebius σημείωσε άνοδο 60% τη Δευτέρα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και συνέχισε το τρελό ράλι της και την Τρίτη εν μέσω ενθουσιασμού των επενδυτών για τη συμφωνία. Η είδηση ​​​​ενίσχυσε επίσης τις μετοχές της ανταγωνίστριας εταιρείας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης CoreWeave, η οποία σημείωσε άνοδο σχεδόν 6%.

Η συμφωνία Nebius-Microsoft υποδηλώνει ότι η ζήτηση για ισχυρό υπολογιστικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρή.

Τον περασμένο μήνα, η Nvidia, ο μεγαλύτερος παίκτης στον χώρο των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη και έσοδα για το τρίμηνο έως τον Ιούνιο και δήλωσε ότι αναμένει ότι η αύξηση των πωλήσεων για το τρέχον τρίμηνο θα παραμείνει πάνω από 50%, εν μέσω συνεχιζόμενης ζήτησης για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της.

Η Οικονομική Διευθύντρια της Nvidia, Colette Kress, δήλωσε ότι αναμένει μεταξύ 3 και 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Οι αποτιμήσεις ιδιωτικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Η OpenAI αναφέρεται ότι αποτιμάται στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Anthropic την περασμένη εβδομάδα εξασφάλισε έναν γύρο χρηματοδότησης 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση 183 δισεκατομμυρίων δολαρίων.