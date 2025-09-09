Close Menu
    Premia: Βελτίωση του Credit Rating στο “ΑΑ” από την ICAP

    Premia: Βελτίωση του Credit Rating στο “ΑΑ” από την ICAP

    H PREMIA PROPERTIES ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 09.09.2025, η ICAP CRIF A.E., στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της PREMIA PROPERTIES και βελτίωσε τη διαβάθμιση στην κλίμακα AΑ (από Α τα προηγούμενα 3 έτη), κατατάσσοντας την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου, για 4η συνεχόμενη χρονιά.

    Η διαβάθµιση ΑA υποδηλώνει πάρα πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόµα και υπό δυσμενείς οικονοµικές συγκυρίες και εποµένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραµένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση ΑA χαρακτηρίζονται από τα πολύ σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σηµαντική θέση τους στην αγορά

