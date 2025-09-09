volkswagen:-Επενδύσεις-1-δισ.-ευρώ-ως-το-2030-στην-τεχνητή-νοημοσύνη

Επενδύσεις ύψους έως και 1 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιήσει ως το 2030 η Volkswagen, επιδιώκοντας να ενσωματώσει την τεχνολογία σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς της, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη στην πρώτη ημέρα της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA).

Επενδύσεις ύψους έως και 1 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιήσει ως το 2030 η Volkswagen, επιδιώκοντας να ενσωματώσει την τεχνολογία σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς της, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη στην πρώτη ημέρα της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA) με στόχο να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενοι ανταγωνισμό από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Σύμφωνα με το Reuters, η επένδυση της Volkswagen θα κατευθυνθεί στην ανάπτυξη οχημάτων με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, σε βιομηχανικές εφαρμογές, καθώς και στην επέκταση υποδομών πληροφορικής υψηλών επιδόσεων, ενώ η εξοικονόμηση πόρων λόγω της ΑΙ αναμένεται να αγγίξει τα 4 δισ. ευρώ έως το 2035.

Ο γερμανικός όμιλος διέρχεται περίοδο βαθιών αλλαγών στις δύο βασικές του αγορές, την Κίνα και τη Γερμανία, καθώς κάνει ένα βήμα πίσω για να εργαστεί πάνω σε νέα μοντέλα, ενώ στη Γερμανία έχουν ήδη ξεκινήσει σημαντικές περικοπές κόστους.

Την Κυριακή, παρουσίασε ένα νέο πρωτότυπο για ένα μικρό ηλεκτρικό SUV, το ID.CROSS, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας να προσφέρει πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα.