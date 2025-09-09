Wall Street: Στα «πράσινα» με ώθηση από τα αναθεωρημένα στοιχεία απασχόλησης – Νέο ρεκόρ για Nasdaq

Ήπια άνοδο σημείωσαν την Τρίτη (9/9) οι αμερικανικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την σημαντική αναθεώρηση των στοιχείων απασχόλησης από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), η οποία ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι οι πιέσεις προς τη Federal Reserve για μείωση των επιτοκίων θα ενταθούν.

Έτσι, η διάθεση στην αγορά βελτιώθηκε, ενώ σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η ανθεκτικότητα του ράλι στις μετοχές, η ενίσχυση των ενεργειακών εταιρειών εξαιτίας της ανόδου της τιμής του πετρελαίου και των προσδοκιών πως η επιβράδυνση στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να επιταχύνει τον κύκλο χαλάρωσης της Fed, διατηρώντας έτσι το θετικό κλίμα παρά τις προκλήσεις στην οικονομία.

Ο Dow Jones είχε την καλύτερη απόδοση, ενισχυόμενος κατά 0,43% στις 45.711 μονάδες, με βασικό μοχλό την ισχυρή απόδοση της UnitedHealth.

Ο S&P 500, παρά τις απώλειες στο ξεκίνημα της ημέρας, ανέκαμψε με την ώθηση των ενεργειακών μετοχών και την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, που προκλήθηκε από την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, κλείνοντας τελικά με άνοδο 0,27% στις 6.512 μονάδες.

Παράλληλα, ο Nasdaq κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, κλείνοντας με άνοδο 0,37% στις 21.879 μονάδες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο, με το 10ετές να αυξάνεται κατά πάνω από 2 μονάδες βάσης στο 4,072% και το 2ετές να ενισχύεται περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 3,54%.

Η συνεδρίαση επηρεάστηκε έντονα από τα στοιχεία του Γραφείου Εργασίας που έδειξαν ότι οι θέσεις εργασίας έως τον Μάρτιο αναθεωρούνται προς τα κάτω κατά 911.000, την μεγαλύτερη μείωση από το 2002. Αυτό ήρθε μετά από μια προηγούμενη απογοητευτική έκθεση απασχόλησης την περασμένη εβδομάδα, που ήδη είχε αυξήσει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων.

Ο Κρις Ζακαρέλι της Northlight Asset Management σχολίασε ότι η επιδείνωση στην αγορά εργασίας διευκολύνει την Fed να μειώσει τα επιτόκια το φθινόπωρο, όμως μπορεί να περιορίσει το πρόσφατο ράλι στις αγορές. Παράλληλα, ο CEO της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, τόνισε ότι η οικονομία παρουσιάζει σημάδια αδυναμίας, χωρίς να προσδιορίσει αν αυτό θα οδηγήσει σε ύφεση.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στα στοιχεία πληθωρισμού, με τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) να δημοσιεύεται την Τετάρτη (10/9) και τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) την Πέμπτη (11/9). Ο Κρις Καμπίτσης της Barnum Financial Group επισήμανε ότι τα στοιχεία της εβδομάδας ίσως καθορίσουν αν η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 ή 50 μονάδες βάσης, τονίζοντας ότι η μείωση είναι σχεδόν βέβαιη, αλλά το ακριβές μέγεθος παραμένει αβέβαιο.

Παρά τις ανησυχίες, η ανοδική τάση στη Wall Street παραμένει ισχυρή. Η US Bank Asset Management αναβάθμισε τον στόχο για τον S&P 500 στις 6.700 μονάδες για το 2025, από τις προηγούμενες 6.325, υποστηρίζοντας ότι οι βασικοί δείκτες συνεχίζουν να βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά.

Ωστόσο, καταγράφεται κάποια κόπωση στην αγορά. Ο CEO της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για βιαστικές μειώσεις επιτοκίων, ενώ η Lori Calvasina της RBC Capital Markets ανέφερε πως υπάρχει κόπωση στους αγοραστές, καθώς οι εισροές σε αμερικανικά μετοχικά funds παραμένουν χαμηλές.

Στους επιμέρους κλάδους, η ενέργεια και οι επικοινωνίες οδήγησαν την άνοδο του S&P 500 με αύξηση περίπου 1,4%, ενώ ακολούθησαν οι τομείς της υγείας και των κοινωφελών υπηρεσιών με άνοδο 0,8%. Αντίθετα, οι πρώτες ύλες σημείωσαν πτώση 1,7% και οι βιομηχανίες υποχώρησαν κατά 0,8%.

Η UnitedHealth ξεχώρισε με ενίσχυση 8%, χάρη στην ανακοίνωση ότι οι εγγραφές στα Medicare plans υψηλής αξιολόγησης εξελίσσονται σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Ανοδικά το πετρέλαιο – Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent κινήθηκε υψηλότερα 0,6% στα 66,42 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI ενισχύθηκε 0,6% στα 62,65 δολάρια/βαρέλι.

Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού έπιασε νέο ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας άνοδο 0,2% στα 3.683 δολάρια ανά ουγγιά.