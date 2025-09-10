Άνοδος για τις ευρωπαϊκές αγορές – Η μετοχή της Inditex εκτινάσσεται κατά 7% χάρη στις πωλήσεις

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν ανοδικά την Τετάρτη 10/9, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία για το εμπόριο, τα εταιρικά αποτελέσματα και τον πληθωρισμό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,4% στις 554,51 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα, με τους περισσότερους κλάδους και όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,61% στις 23.877,69 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,28% στις 9.268,34 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 0,90% στις 7.818,84 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB ενισχύεται κατά 0,38% και διαμορφώνεται στις 42.172,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει άνοδο κατά 0,96% στις 15.167,04 μονάδες,ενώ ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,31% και διαμορφώνεται στις 7.663,03 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μετοχή της Inditex (ιδιοκτήτρια της Zara), η οποία καταγράφει άνοδο 6,7% το πρωί της Τετάρτης, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εξαμήνου. Παρότι οι πωλήσεις του β΄ τριμήνου ήταν χαμηλότερες των εκτιμήσεων, η Inditex δήλωσε ότι οι νέες συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνας είχαν «πολύ θετική ανταπόκριση» από τους καταναλωτές, με τις πωλήσεις σε σταθερές ισοτιμίες, μεταξύ 1ης Αυγούστου και 7ης Σεπτεμβρίου, να σημειώνουν άνοδο 9% σε ετήσια βάση.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες τους μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, οι στρατηγικοί αναλυτές της Citi τόνισαν ότι η έκθεση της Inditex δείχνει «ουσιαστική επιτάχυνση στις τρέχουσες επιδόσεις». Όπως σημείωσαν: «Η δυναμική έχει βελτιωθεί σημαντικά στις πρώτες πέντε εβδομάδες του γ΄ τριμήνου».

Παράλληλα, η μετοχή της δανέζικης φαρμακευτικής Novo Nordisk ενισχύθηκε κατά 2,5% στις πρωινές συναλλαγές, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε την περικοπή περίπου 9.000 θέσεων εργασίας.

Οι ευρωπαϊκές αγορές εστιάζουν επίσης σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως και 100% στην Κίνα και την Ινδία λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου από τις χώρες αυτές. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αύξηση της πίεσης προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά εγκυμονεί κινδύνους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση των παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων.

Ο πληθωρισμός βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο. Τα παγκόσμια χρηματιστήρια παρακολουθούν τα νεότερα στοιχεία από την Κίνα, τα οποία ανακοινώθηκαν τα ξημερώματα, ενώ αντίστοιχα στοιχεία από τις ΗΠΑ αναμένονται αργότερα την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Στις ΗΠΑ, τα futures του S&P 500 κινήθηκαν ελαφρά ανοδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στην ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI). Η έκθεση αυτή έρχεται πριν από την πιο κρίσιμη ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), που θα δημοσιευθεί την Πέμπτη.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι τα στοιχεία θα δείξουν μηνιαίες αυξήσεις 0,3%, τόσο στον γενικό δείκτη όσο και στον δομικό πληθωρισμό. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, ο ετήσιος ρυθμός του γενικού δείκτη CPI θα φτάσει στο 2,9%, ενώ ο δομικός δείκτης αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητος στο 3,1%.

Εφόσον τα στοιχεία κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα, αναμένεται η Fed να προχωρήσει σε μια ακόμη μείωση επιτοκίων στη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα.

Στην Ασία-Ειρηνικό, οι αγορές κινήθηκαν επίσης ανοδικά τη νύχτα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Κίνας τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας, οι τιμές καταναλωτή υποχώρησαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι εκτιμήσεων για μικρότερη πτώση 0,2%.