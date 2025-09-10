Έρχεται στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Ξεκινά η «πυρηνική επιλογή»

Εξελίξεις υπάρχουν όπως φαίνεται στο θέμα της έλευσης της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία αναμένεται στη χώρα μας πιο σύντομα από την αναμενόμενη ημερομηνία.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο ανταποκριτής από την Ουάσινγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, την επόμενη εβδομάδα αυτό θα αποφασιστεί τελεσίδικα. «Με τα σημερινά δεδομένα εγώ πιστεύω δεν θα έχει πρόβλημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Κάνουν μια διαδικασία οι Ρεπουμπλικάνοι που ξεπερνούν τα προβλήματα που δημιουργούν οι Δημοκρατικοί. Είναι η λεγόμενη “πυρηνική επιλογή”. Ήδη ο πρόεδρος της Γερουσίας έκανε απόψε τη σχετική δήλωση. Τετάρτη ή Πέμπτη θα προχωρήσουν οι διαδικασίες στα γρήγορα. Αφορά στην αρχή 48 αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και την Κίμπερλι».

- sofokleous10.gr

