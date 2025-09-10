ΑΔΜΗΕ:-Ξεκινάει-το-έργο-της-ηλεκτρικής-διασύνδεσης-Κέρκυρας-Ηγουμενίτσας

Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο της νέας καλωδιακής διασύνδεσης υψηλής τάσης μεταξύ Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας προχωρά ο ΑΔΜΗΕ.

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας -όπως ενημέρωσε ο Διαχειριστής- που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εταιρειών από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κίνα, ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η FULGOR έναντι τιμήματος 61,19 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την τρίτη διασύνδεση του νησιού με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω την ασφαλή ηλεκτροδότηση της Κέρκυρας σε όλες τις λειτουργικές συνθήκες, με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Παράλληλα, ενισχύεται ουσιαστικά η τεχνική επάρκεια και η αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Η διασύνδεση περιλαμβάνει ένα καλωδιακό σύστημα υψηλής τάσης 150 kV, με 17 χλμ. υποβρύχιας και 4 χλμ. υπόγειας όδευσης, καθώς και ενσωμάτωση οπτικών ινών σε όλο το μήκος της. Η ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο εντάσσεται στις επενδύσεις που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ για την αναβάθμιση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στα Ιόνια Νησιά, με στόχο τη θωράκιση της ομαλής ενεργειακής τους τροφοδότησης. Μετά την αναβάθμιση της διασύνδεσης Κυλλήνης-Ζακύνθου, προχωρούν οι εργασίες και για τις διασυνδέσεις Ζακύνθου-Κεφαλονιάς και Κεφαλονιάς-Λευκάδας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026.

