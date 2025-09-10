Ανδρουλάκης-για-την-πρόκριση-της-Εθνικής:-Μια-ομάδα-γεμάτη-ταλέντο,-πείσμα-και-δυναμισμό-γράφει-ιστορία

«Η επίσημη αγαπημένη μας έκανε απόψε πολύ περήφανους. Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πείσμα και δυναμισμό γράφει ιστορία», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του για την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ.

«Είμαστε όλοι δίπλα σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!», προσθέτει.

