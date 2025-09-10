Close Menu
    Ανδρουλάκης για την πρόκριση της Εθνικής: Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πείσμα και δυναμισμό γράφει ιστορία

    Πολιτική
    Ανδρουλάκης για την πρόκριση της Εθνικής: Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πείσμα και δυναμισμό γράφει ιστορία

    «Η επίσημη αγαπημένη μας έκανε απόψε πολύ περήφανους. Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πείσμα και δυναμισμό γράφει ιστορία», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του για την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ.

    «Είμαστε όλοι δίπλα σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!», προσθέτει.

    Eurobasket 2025: Η Ελλάδα στα ημιτελικά μετά από 16 χρόνια, 87-76 τη Λιθουανία – Και τώρα με Τουρκία…

