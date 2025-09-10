Ανδρουλάκης-για-την-πρόκριση-της-Εθνικής:-Μια-ομάδα-γεμάτη-ταλέντο,-πείσμα-και-δυναμισμό-γράφει-ιστορία

«Η επίσημη αγαπημένη μας έκανε απόψε πολύ περήφανους. Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πείσμα και δυναμισμό γράφει ιστορία», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του για την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ.
«Είμαστε όλοι δίπλα σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!», προσθέτει.
- Αλέξης Χαρίτσης από το βήμα της Βουλής: Μισός καφές την ημέρα τα μέτρα στήριξης Μητσοτάκη
- Πρόγραμμα SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε δάνεια 787,6 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα
- Μπελέρης- Eυρωκοινοβούλιο: Τα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας και Ε.Ε. δεν πρέπει να αμφισβητούνται
TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης Εθνική μπάσκετ
