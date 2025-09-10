«Αν δεν τους πετύχαμε τώρα, τότε την επόμενη»: Το Ισραήλ παραδέχεται ότι απέτυχε το πλήγμα κατά της Χαμάς στη Ντόχα – Διαφώνησε με το σχέδιο η Μοσάντ

Εντείνονται, εντός Ισραήλ, οι αμφιβολίες για την επιτυχία του αεροπορικού πλήγματος στην Ντόχα, το οποίο στόχευσε την ηγεσία της Χαμάς.

Ανώνυμες πηγές από τον στρατό και τις υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με τους Times of Israel, εκφράζουν σκεπτικισμό για τα αποτελέσματα, ενώ ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχιέλ Λέιτερ, δήλωσε ότι «αν δεν τους πετύχαμε αυτή τη φορά, θα το κάνουμε την επόμενη».

Την Τετάρτη, σειρά ανώνυμων τοποθετήσεων Ισραηλινών αξιωματούχων στα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης κατέδειξε αυξανόμενο σκεπτικισμό για το αν το χτύπημα στο Κατάρ είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το κρατικό δίκτυο Kan μετέδωσε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πως οι πιθανότητες επιτυχίας έχουν μειωθεί σημαντικά.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι τρομοκράτες σκοτώθηκαν» είπε πηγή στο Channel 12, προσθέτοντας: «Ελπίζουμε να εξοντώθηκαν, αλλά η αισιοδοξία εξασθενεί». Παρόμοια θέση μετέδωσε το Kan, με αξιωματούχο να σημειώνει ότι τα τελικά αποτελέσματα μένει να φανούν, αλλά «είναι πιθανό το χτύπημα να μην πέτυχε τον επιθυμητό στόχο». Στελέχη της άμυνας και των πληροφοριών δήλωσαν στο Ynet ότι είναι «απαισιόδοξοι για την επιτυχία της επίθεσης στους περισσότερους στόχους, ίσως και σε όλους». Η εκτίμηση ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επιχείρηση, με κωδική ονομασία «Σύνοδος της Φωτιάς», είχε στόχο συνάντηση ανώτερων στελεχών της Χαμάς στη Ντόχα, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, συμμετείχαν όλοι οι ηγέτες της οργάνωσης εκτός Γάζας: ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ο Ζαχέρ Τζαμπαρί, ο Μουχάμαντ Νταρουίς, ο Νιζάρ Αουαντάλα και ο Χαλίντ Μασάαλ. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι η ανώτερη ηγεσία της επέζησε, αναγνωρίζοντας μόνο τον θάνατο πέντε στελεχών χαμηλότερης βαθμίδας -ανάμεσά τους ο γιος του αλ-Χάγια, τρεις σωματοφύλακες και ο επικεφαλής του γραφείου του.

Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λέιτερ, δεν έδειξε πάντως να ανησυχεί, σπεύδοντας να κατευνάσει το κλίμα. «Αν δεν τους πετύχαμε αυτή τη φορά, θα το κάνουμε την επόμενη» είπε, μιλώντας στο Fox News. «Ίσως τώρα δεχόμαστε λίγη κριτική, αλλά θα το ξεπεράσουν. Και το Ισραήλ αλλάζει προς το καλύτερο».

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ υπερασπίστηκε την απόφαση για το πλήγμα στην Ντόχα, λέγοντας ότι «η στρατηγική ασφάλειας του Ισραήλ είναι ξεκάθαρη -το μακρύ του χέρι θα δράσει παντού. Δεν υπάρχει μέρος να κρυφτούν». Δημοσιεύματα όμως αναφέρουν ότι υπήρξαν επιφυλάξεις από τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για τους ομήρους, Νιτζάν Αλόν, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Εϊάλ Ζαμίρ και ανώτερα στελέχη της Μοσάντ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δυσαρέσκεια, δηλώνοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων. «Θέλουμε πίσω τους ομήρους, αλλά δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με τον τρόπο που έγινε σήμερα» ανέφερε χθες. Σύμφωνα με καταριανές πηγές, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είχαν διαβεβαιώσει τη Ντόχα ότι δεν θα στοχοποιούνταν στελέχη της Χαμάς στο έδαφός της, με την επίθεση να χαρακτηρίζεται «απόλυτη έκπληξη».

Η διεθνής κριτική δεν απέτρεψε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου από τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σήμερα, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν τη Σανάα στην Υεμένη, με στόχους το υπουργείο Άμυνας των Χούτι, στρατόπεδα και κεντρικά γραφεία της οργάνωσης. Το Γενικό Επιτελείο των IDF επιβεβαίωσε την επιχείρηση, η οποία ήρθε μετά την εξόντωση του πρωθυπουργού των Χούτι, Άχμαντ Γαλέμπ αλ-Ράχουι, και άλλων ανώτερων στελεχών τον Αύγουστο.

Παράλληλα, αμερικανικά μέσα μετέδωσαν ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για το χτύπημα, μόλις λίγα λεπτά πριν από την εκτόξευση, χωρίς να αποκαλύψει τον στόχο. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι ειδοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό και έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει το Κατάρ, «αλλά, δυστυχώς, ήταν ήδη πολύ αργά για να αποτραπεί η επίθεση».

Η εικόνα που διαμορφώνεται στο Ισραήλ είναι μια έντονη εσωτερική αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα του χτυπήματος στη Ντόχα, σε συνδυασμό με το σαφές μήνυμα ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την εξόντωση της ηγεσίας της Χαμάς, ακόμη κι αν αυτό δεν επετεύχθη αυτή τη φορά.