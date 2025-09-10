Αύξηση-0,3%-στις-πωλήσεις-αυτοκινήτων-τον-Αύγουστο

Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 8.954 έναντι 9.040 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο Αύγουστο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 1%.

Αύξηση 0,3% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Αύγουστο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 15.490 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 15.438 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (μείωση 11,3% είχε σημειωθεί τον Αύγουστο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023).

Το 8μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 178.392 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 172.757 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3% (αύξηση 4,6% είχε υπάρξει το οκτάμηνο Ιανουαρίου- Αυγούστου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 107.825 έναντι 106.399 που κυκλοφόρησαν το 8μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,3%.

Παράλληλα, τον Αύγουστο κυκλοφόρησαν 5.745 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 6.326 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 9,2% (αύξηση 11% είχε σημειωθεί τον Αύγουστο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 5.495 έναντι 6.027 που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 8,8%.

Το 8μηνο, κυκλοφόρησαν 61.499 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 58.416 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% (αύξηση 17,5% είχε σημειωθεί το οκτάμηνο Ιανουαρίου- Αυγούστου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 58.834 έναντι 55.539 που κυκλοφόρησαν το 8μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9%.