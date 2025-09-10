Βογιατζόγλου:-Ολοκλήρωσε-κέντρο-διανομής-της-Σκλαβενίτης-στον-Ασπρόπυργο

Ένα έργο ορόσημο για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε πρόσφατα από τον Όμιλο VOYATZOGLOU για λογαριασμό της μεγαλύτερης Αλυσίδας Supermarket ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ.

Πρόκειται για το νέο Κέντρο Διανομής της εταιρείας, συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 75.000 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Άνω Φούσα Ασπροπύργου. Με χωρητικότητα άνω των 85.000 παλετοθέσεων, είναι το μεγαλύτερο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος VOYATZOGLOU ανέλαβε τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την πλήρη εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης Back-to-Back και Pallet Flow with Picking Tunnel για τη διαχείριση παλετών και Carton Flow για τη διαχείριση κιβωτίων — 400 επίπεδα.

Η νέα υπερσύγχρονη εγκατάσταση έρχεται να αντικαταστήσει τις υφιστάμενες αποθήκες σε Σπάτα και Ελευσίνα, συγκεντρώνοντας όλες τις δραστηριότητες της διανομής σε ένα ενιαίο χώρο αποθήκευσης, διαχείρισης και διανομής εμπορευμάτων εξυπηρετώντας το δίκτυο καταστημάτων ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στη Ν. Ελλάδα.

Η παράδοση του έργου πραγματοποιήθηκε εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος, σε διάστημα 5.5 μηνών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου VOYATZOGLOU στην ποιότητα, τη συνέπεια και την αξιοπιστία.

«Η υλοποίηση του έργου για τη ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση για την ομάδα μας, καθώς αφορούσε τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα αποθήκευσης και διανομής που έχουν κατασκευαστεί έως σήμερα στην Ελλάδα. Αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που φέραμε εις πέρας ένα έργο-ορόσημο για τον Όμιλό μας, ανταποκρινόμενοι πλήρως στις υψηλές προδιαγραφές που καθορίστηκαν. Η διαχρονική εμπιστοσύνη που μας δείχνει η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ αποτελεί για εμάς μεγάλη τιμή και ισχυρό κίνητρο να ανεβάζουμε διαρκώς τον πήχη της ποιότητας και της καινοτομίας. Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ για την άψογη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.»

Άννυ Βογιατζόγλου, Managing Director