Εκτόξευση-30%-για-την-klarna-στο-«ντεμπούτο»-της-στη-wall-street

Σημειώνεται ότι η μετοχή άνοιξε στα 52 δολάρια έναντι των 40 δολαρίων που είχε οριστεί ως τιμή έναρξης στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO).

Εκτοξεύθηκε έως και 30% η μετοχή της Klarna στο «ντεμπούτο» της στη Wall Street, αποτιμώντας την σουηδική fintech στα 19,65 δισ. δολάρια.

«Για μένα, είναι πραγματικά ένα ορόσημο. Είναι λίγο σαν γάμος. Προετοιμάζεσαι πολύ, το σχεδιάζεις και είναι μία μεγάλη γιορτή. Αλλά στο τέλος ο γάμος συνεχίζεται», δήλωσε στο CNBC ο CEO της Klarna Sebastian Siemiatkowski.

Η Klarna είναι η πρώτη από επτά τεχνολογικές εταιρείες που πρόκειται να εισαχθούν στην Wall Street μέχρι την Παρασκευή συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας Gemini των αδελφών Βίκενλβος, σε μία από τις σημαντικότερες εβδομάδες IPO της χρονιάς.