ΕΛΣΤΑΤ:-Στο-2,9%-ο-πληθωρισμός-τον-Αύγουστο-με-εκτόξευση-τιμών-σε-καφέ-και-σοκολάτα

Μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφονται για έναν ακόμη μήνα στις υπηρεσίες και την ένδυση-υπόδηση, ενώ εκτοξεύονται οι τιμές της σοκολάτας και του καφέ.

Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,1% που ήταν τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφονται για έναν ακόμη μήνα στις υπηρεσίες και την ένδυση-υπόδηση, ενώ εκτοξεύονται οι τιμές της σοκολάτας και του καφέ.

Την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τιμών (+7,7%) καταγράφει η ομάδα ένδυση και υπόδηση με τις τιμές σε ρούχα και παπούτσια να παγιώνονται σε υψηλά επίπεδα. Ακολουθεί η αύξηση (6,2%) στις τιμές των εστιατορίων, καφέ, κυλικείων.

Άνοδο 2,2% καταγράφει η ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, πίτσες και πίτες, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, λαχανικά νωπά, πατάτες, σάλτσες-καρυκεύματα.

Ειδικότερα οι μεταβολές ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με διψήφιες αυξήσεις τιμών

Ρεκόρ σπάνε οι ετήσιες αυξήσεις τιμών στη σοκολάτα και τα προϊόντα σοκολάτας (23,2%) και στον καφέ (+18,5%). Αύξηση 18,1% σημειώνει η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, αύξηση 11,6% οι τιμές των φρούτων και 10,9% τα ενοίκια κατοικιών.

Από την άλλη τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφουν το ελαιόλαδο (-33,2%), το πετρέλαιο θέρμανσης (-12,9%), ο τηλεφωνικός εξοπλισμός κινητών (-8,3%) και οι σάλτσες-καρυκεύματα (-6,8%).

Περισσότερα σε λίγο…