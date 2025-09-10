Επιτόκια:-Γιατί-η-ΕΚΤ-θα-τα-διατηρήσει-αύριο-αμετάβλητα

Αμετάβλητα θα αφήσει τα επιτόκια στην αυριανή συνεδρίασή του στη Φρανκφούρτη το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σε αυτή την εκτίμηση συγκλίνουν όλοι οι παράγοντες της αγοράς. «Η Κριστίν Λαγκάρντ και οι άλλοι κεντρικοί τραπεζίτες θα κρατήσουν τα «πυρομαχικά» τους για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης, λόγω των εξελίξεων στη Γαλλία, αλλά και επειδή η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ απέχει πολύ από το να είναι οριστική», τονίζουν στη Ναυτεμπορική παράγοντες της αγοράς.

Μετά την τελευταία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, το βασικό επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ έχει διαμορφωθεί στο 2,00%. «Το διεθνές τοπίο των επιτοκίων βρίσκεται ξανά σε διακύμανση. Ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει ανοίξει διάπλατα την πόρτα για μειώσεις επιτοκίων το φθινόπωρο, η ΕΚΤ φαίνεται να έχει μικρό ενδιαφέρον για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, προσθέτουν.

«Ο πήχης για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα είναι υψηλός», σημειώνουν οι παράγοντες της αγοράς, επικαλούμενοι τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουλίου, καθώς και τα επίσημα σχόλια στελεχών της ΕΚΤ μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών.

Ψηλά ο πήχης

Οι σχετικά πιο ευνοϊκές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουν, τουλάχιστον με την πρώτη ματιά, ενισχύσει τη στάση αναμονής στα επιτόκια. «Η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ θα μπορούσε επίσης να ήταν χειρότερη, ενώ η αξιοπρεπής αύξηση του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο και οι συνεχώς βελτιωμένοι δείκτες επιχειρηματικού κλίματος έχουν ενισχύσει τους λόγους για τη διατήρηση μιας στάσης αναμονής στην αυριανή συνεδρίαση», προσθέτουν παράγοντες της αγοράς.

Ο Κονσταντίν Βέιτ της Pimco τονίζει: «Η πρόεδρος της ΕΚΤ χαρακτήρισε πρόσφατα την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική ως “άνετη”. Συμφωνούμε: Προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος για προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής – ο πληθωρισμός βρίσκεται στον στόχο και το επιτόκιο καταθέσεων βρίσκεται ακριβώς στη μέση του ουδέτερου εύρους».

Άλλη μία μείωση

Μετά από τέσσερις μειώσεις, συνολικά κατά 100 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους, η Κριστίν Λαγκάρντ ξεκαθάρισε πρόσφατα ότι – προς το παρόν – ο κύκλος χαλάρωσης για το 2025 έχει τελειώσει.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές τονίζουν πως «δεν πρέπει να αποκλειστεί εντελώς μια μείωση των επιτοκίων ως το τέλος του χρόνου».

Ορισμένα μέλη του ΔΣ φαίνεται να ανησυχούν πάντως για μια πιθανή υπερβολική μείωση του πληθωρισμού. Η πρόσφατη συνέντευξη του φινλανδού κεντρικού τραπεζίτη, Όλι Ρεν, στους Financial Times κατέδειξε ότι αυτές οι ήπιες σκέψεις και ανησυχίες δεν έχουν εξαφανιστεί.

«Κρίνοντας απλώς από την εξέλιξη των λεγόμενων τεχνικών υποθέσεων, δηλαδή των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο νέος γύρος προβλέψεων της ΕΚΤ θα πρέπει να οδηγήσει σε μια ελαφρά προς τα κάτω αναθεώρηση του πληθωρισμού και της ανάπτυξης για το 2026», τονίζει ο επικεφαλής οικονομολόγος της ING, Κάρστεν Μπρζέσκι.

Τα δεδομένα

«Η στάση της νομισματικής πολιτικής παραμένει σαφώς εξαρτώμενη από τα δεδομένα», σημειώνει ο Κόνραντ Κλάινφελντ, της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων State Street Investment Management. Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο οι συνεχιζόμενες εμπορικές συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. «Κατά την άποψή μας, οι κίνδυνοι ύφεσης για την οικονομία αυξάνονται αισθητά», λέει ο Κλάινφελντ. Ενώ τα δημοσιονομικά μέτρα εντός της ευρωζώνης έχουν σταθεροποιητικό αποτέλεσμα, εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι αμερικανικοί δασμοί, θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την οικονομική δυναμική και να ωθήσουν την ΕΚΤ να υιοθετήσει μια πιο επιφυλακτική στάση.