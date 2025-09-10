ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στον Τραμπ- Για την ώρα δεν μπορεί να απολύσει την Λίζα Κουκ από τη Fed

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να απολύσει τη Λίζα Κουκ προς το παρόν, σύμφωνα με oμοσπονδιακό δικαστή των ΗΠΑ, σε μια σημαντική νίκη για το μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) που «σήκωσε ανάστημα» στον Αμερικανό πρόεδρο για τις προσπάθειες απομάκρυνσής της από την κεντρική τράπεζα.

Συγκεκριμένα, η δικαστής Τζία Κομπ με προσωρινή διαταγή που μπλοκάρει την απόφαση του Τραμπ να απομακρύνει τη Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της Fed διασφαλίζει την παραμονή στη θέση της μέχρι να εξεταστεί σε βάθος η υπόθεση.

«Το Δικαστήριο θα εκδώσει διαταγή που θα υποχρεώνει τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, και το Διοικητικό Συμβούλιο να επιτρέψουν στην Κουκ να συνεχίσει να λειτουργεί ως μέλος του Συμβουλίου για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Κουκ έχει καταθέσει ισχυρά στοιχεία ότι η υποτιθέμενη απομάκρυνσή της έγινε κατά παράβαση του Νόμου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», συνέχισε η Κομπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί την Κουκ ότι διέπραξε απάτη με στεγαστικά δάνεια το 2021, ένα χρόνο πριν ενταχθεί στο διοικητικό όργανο της Fed. Η Κουκ απάντησε στην προσπάθεια απομάκρυνσής της με αγωγή, η οποία αναφέρει ότι ο Τραμπ, παραβίασε ομοσπονδιακό νόμο που επιτρέπει μεν στον πρόεδρο των ΗΠΑ να απομακρύνει έναν διοικητή της Fed πλην μόνο μόνο για βάσιμο λόγο, κάτι που συνδέεται με αποδεδειγμένη παρατυπία.

Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ είναι «απλώς πρόσχημα» για να την απομακρύνει, ώστε να εκπληρώσει τον πραγματικό του στόχο: να διορίσει ο ίδιος – και άρα να έχει του χεριού του- την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Fed.

Η διάταξη του νόμου που επιτρέπει σε έναν πρόεδρο να απομακρύνει έναν διοικητή της Fed μόνο για βάσιμο λόγο, συνεπάγεται κατά την Κομπ με μη εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων.

Η απόφαση θα επιτρέψει στην Κουκ να παραστεί στη συνεδρίαση της επιτροπής χάραξης πολιτικής της Fed την επόμενη εβδομάδα, όταν αναμένεται ευρέως να μειώσει τα επιτόκια για πρώτη φορά φέτος.

Η Fed, από την πλευρά της, απέφυγε να σχολιάσει την απόφαση, περιοριζόμενη να δηλώσει πως «θα συμμορφωθεί με κάθε δικαστική εντολή».

Πάντως η απόφαση αποτελεί αναποδιά για τον Τραμπ, ο οποίος τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να τη θέσει εκτός διοικητικού συμβουλίου της Fed την Κουκ κατηγορώντας την για απάτη με στεγαστικά δάνεια, εν μέσω μιας εκστρατείας πίεσης προς την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ για μείωση του κόστους δανεισμού.