ΗΠΑ:-Μικρή-πτώση-για-τις-τιμές-χονδρικής-τον-Αύγουστο

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής στρώνουν το έδαφος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να πραγματοποιήσει μία μείωση επιτοκίων στην συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Μικρή πτώση σημείωσε τον Αύγουστο ο δείκτης τιμών παραγωγού ή τιμών χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ στρώνοντας το έδαφος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να πραγματοποιήσει μία μείωση επιτοκίων στην συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, ο PPI υποχώρησε κατά 0,1% τον προηγούμενο μήνα, μετά την απότομη αύξηση που είχε καταγράψει τον Ιούλιο και έναντι της πρόβλεψης των αναλυτών για άνοδο κατά 0,3%. Ο δομικός PPI που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας επίσης αποκλιμακώθηκε κατά 0,1% ενώ η πρόβλεψη ήταν για αύξηση 0,3%.

Μετά τα στοιχεία, οι επενδυτές εκτιμούν κατά 100% ότι η Fed θα προχωρήσει στην πρώτη μείωση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2024, ωστόσο αναμένονται ακόμη τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή την Πέμπτη, τα οποία η κεντρική τράπεζα θα εξετάσει με προσοχή.

Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών, ένας βασικός δείκτης που αξιολογεί η Fed, κινήθηκε πτωτικά κατά 0,2%, συμβάλλοντας στη συνολική αποκλιμάκωση. Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στις εμπορικές υπηρεσίες κατά 1,7%, με τα περιθώρια κέρδους για τη χονδρική πώληση μηχανημάτων και οχημάτων να πέφτουν 3,9%. Οι τιμές των αγαθών αυξήθηκαν μόλις 0,1%.

Οι τιμές των καπνικών προϊόντων επηρεασμένες από τους δασμούς, αυξήθηκαν 2,3% τον Αύγουστο.

Παρά το γεγονός πως ο πληθωρισμός παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο της Fed για 2%, οι αξιωματούχοι έμφανίζονται αισιοόδοξοι ότι η χαλάρωση των συνθηκών στο στεγαστικό και στον μισθολογικό τομέα θα ωθήσει τις τιμές προς τα κάτω, έστω και σταδιακά.