Η-στρατηγική-υπεραξία-της-επόμενης-πενταετίας-γράφεται-στο-ticker-mtln

Η Metlen Energy & Metals (MTLN) μόλις μας έδειξε την κατεύθυνση και τον δρόμο για αποτιμήσεις πολύ ψηλότερες από τις σημερινές. Ο κύκλος εργασιών στα 3,6 δισ. ευρώ (+45% σε ετήσια βάση) είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Η πραγματική εικόνα βρίσκεται στην οργανική κερδοφορία, όπου, αν αφαιρεθεί η τυχαία, μη επαναλαμβανόμενη και πλήρως απορροφημένη αρνητική επίδραση της M Power Projects από το έργο Protos, τα EBITDA δεν θα ήταν 445 εκατ., αλλά κοντά στα 577 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος βρίσκεται ήδη σε τροχιά EBITDA μεγαλύτερο του 1 δισ. ευρώ για το 2025. Αυτή είναι η ουσία που πρέπει να δει ο επενδυτής. Ότι δηλαδή τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου δεν αποτυπώνουν πλήρως τη δυναμική της Metlen, αλλά ανοίγουν το χαρτί της επόμενης πενταετίας.

Η δε προσεκτική ανάλυση των δεδομένων της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης αποκαλύπτει ότι η Metlen χτίζει μέτωπα διεθνούς ηγέτη σε ενέργεια, μέταλλα και υποδομές, ενώ ταυτόχρονα επενδύει σε νέες δραστηριότητες που θα αλλάξουν τον χάρτη.

Η πρώτη μεγάλη εικόνα είναι ο τομέας ενέργειας. Με 2,9 δισ. ευρώ κύκλο εργασιών (+47%) και μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα που πέρασε το 20,7% στο ρεύμα από 16,7% και το 26% στο φυσικό αέριο από 19,5%, η Metlen στήνει το δικό της οχυρό στην καρδιά της ενεργειακής αγοράς. Ο στόχος για το 30% δεν είναι πλέον όνειρο αλλά ένα προγραμματισμένο βήμα. Και όταν μια χώρα όπως η Ελλάδα μετατρέπεται για πρώτη φορά σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, το να έχεις τον μεγαλύτερο ιδιώτη παίκτη σε θέση κυριαρχίας είναι σαν να κρατάς το κλειδί της περιφερειακής αγοράς.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές είναι το δεύτερο φύλλο στο τραπέζι. Με 12,1GW χαρτοφυλάκιο σε λειτουργία, κατασκευή ή ανάπτυξη, και παρουσία σε 20+ χώρες, η Metlen παίζει το παιχνίδι των μεγάλων. Πούλησε έργα 788MW μέσα στο εξάμηνο, ρευστοποίησε υπεραξίες, και ξαναφόρτωσε κεφάλαια σε νέες περιοχές. Αυτό είναι asset rotation plan στην πράξη. Πουλάς έξυπνα, επανεπενδύεις επιθετικά, χωρίς να καις το ταμείο. Το μοντέλο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και δείχνει γιατί ο όμιλος χτίζει κερδοφορία με γεωμετρική πρόοδο.

Κι έρχεται το πολύ ενδιαφέρον Utility story. Η Protergia, με σταθερή τιμολογιακή πολιτική και ανταγωνιστικά πακέτα, έχει φτάσει τους 711 χιλιάδες μετρητές. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νέους πελάτες που προστίθενται κάθε τρίμηνο, ενισχύοντας ένα recurring revenue μοντέλο που στο ταμπλό αποτιμάται πολύ συντηρητικά. Η αγορά δεν έχει ακόμη χωνέψει ότι εδώ χτίζεται το πρώτο ολοκληρωμένο πράσινο Utility με διεθνές αποτύπωμα από την Ελλάδα.

Στα μέταλλα, το σενάριο είναι διαφορετικό, αλλά εξίσου ισχυρό. Ναι, τα EBITDA του κλάδου έπεσαν 9% στα 129 εκατ. ευρώ, αλλά οι τιμές αλουμινίου ανέβηκαν 5,9%, τα premium της μπιγιέτας (μακρόστενο προϊόν αλουμινίου σαν ράβδος που χρησιμοποιείται για διέλαση) και του slab (προϊόν αλουμινίου σε μορφή πλάκας που πάει στη θερμή έλαση) έμειναν σταθερά πάνω από τα 500 $/τόνο και οι συμφωνίες αντιστάθμισης κράτησαν τον όμιλο προστατευμένο. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι το εργοστάσιο αλουμινίου περνάει σταδιακά σε ηλεκτροδότηση με ΑΠΕ. Σήμερα αυτό μπορεί να φαίνεται λεπτομέρεια. Σε δύο χρόνια, όμως, θα είναι το χαρτί που θα ξεχωρίσει τη Metlen από την πλειονότητα των ευρωπαϊκών παραγωγών που θα πληρώνουν ακριβό ρεύμα. Εδώ μιλάμε για κλειδωμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Και αν όλα αυτά μοιάζουν αρκετά, οι νέοι στρατηγικοί πυλώνες δίνουν την πραγματική διάσταση που θα πάρει η Metlen. Πρώτα το γάλλιο. Mια νέα μονάδα που θα καλύπτει το 100% της ευρωπαϊκής ζήτησης από το 2027. Ένα υλικό κρίσιμο για ημιαγωγούς και προηγμένα ηλεκτρονικά, σε μια περίοδο που η Δύση ψάχνει απεξάρτηση από την Κίνα. Έπειτα το Defence Hub στον Βόλο. Πέντε εργοστάσια για χερσαία συστήματα, δύο ήδη σε λειτουργία, το τρίτο υπό κατασκευή, τα υπόλοιπα με timeline μέχρι το 2027. Και στο βάθος, ο κρυμμένος θησαυρός των Circular Metals. Η ανάκτηση κρίσιμων μετάλλων από απόβλητα παραγωγής, με την πιλοτική μονάδα να ξεκινά τον Οκτώβριο. Τρεις άξονες που αλλάζουν το DNA του ομίλου.

Προχωράω στις υποδομές όπου έχουν αρχίσει και αναπτύσσουν εντυπωσιακή ταχύτητα. Τζίρος 212 εκατ. ή ένα εκρηκτικό +159% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024 και EBITDA στα 31 εκατ. δίνοντας ένα επίσης εκρηκτικό +155%, με ανεκτέλεστο 1,1 δισ. ευρώ και pipeline έργων να ξεπερνά το 1,4 δισ. ευρώ. Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ παίζει πλέον από θέση ισχύος σε όλα σχεδόν τα νέα διαγωνιστικά μέτωπα. Από ό,τι φαίνεται, αυτός ο τομέας θα λειτουργήσει στα επόμενα χρόνια ως μια σημαντική τρίτη μηχανή κερδοφορίας, δίπλα σε ενέργεια και μέταλλα.

Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, η εικόνα του χθεσινού κλεισίματος στο -1,15% μπορεί να δείχνει τη μικρή κάμψη στο EBITDA (-6%), αλλά αυτή είναι η παγίδα. Η αγορά “διαβάζει” τους τίτλους, ενώ ο έξυπνος επενδυτής βλέπει την υποδομή της επόμενης πενταετίας.

Στο επενδυτικό ζύγι, η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Με EBITDA στόχο 1,9 με 2,1 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα, η Metlen χτίζει Enterprise Value στα 14 δισ. ευρώ με πολλαπλασιαστή 7x EV/EBITDA. Αφαιρώντας τον καθαρό δανεισμό περίπου 2 δισ., προκύπτει καθαρή χρηματιστηριακή αξία γύρω στα 12 δισ. ευρώ. Σε σχέση με τη σημερινή κεφαλαιοποίηση, αυτό δείχνει προοπτική >60%.

Η Metlen στο εξάμηνο του 2025 απέδειξε πως μιλά τρεις διαλέκτους κερδοφορίας. Τη διάλεκτο της ενέργειας, όπου κατακτά μερίδια, σηκώνει utility και μετατρέπεται σε εξαγωγικό παίκτη με διεθνή αποτύπωμα. Τη διάλεκτο των μετάλλων, όπου κρατά τα περιθώρια ζωντανά σε μια παγκόσμια αρένα γεμάτη μεταβλητότητα, αξιοποιώντας ΑΠΕ για να χαμηλώσει το κόστος. Και τη διάλεκτο των υποδομών, όπου το pipeline δισεκατομμυρίων λειτουργεί σαν γέφυρα μελλοντικών ροών, εξασφαλίζοντας συνέχεια και σταθερότητα.

Όταν αυτές οι τρεις φωνές ενώνονται, σχηματίζουν μια εταιρική μηχανή που δεν αρκείται σε αριθμούς αλλά αναδύει δυναμισμό, εμπνέει εμπιστοσύνη και μετατρέπει τα μεγέθη σε στρατηγική αξία που σηκώνει κεφάλαια και δημιουργεί ιστορία. Είναι σαν ένας καλοκουρδισμένος μηχανισμός που κάθε του κίνηση αποδίδει με ακρίβεια, αφήνοντας πίσω του το θόρυβο της συγκυρίας και δείχνοντας ξεκάθαρα τον δρόμο προς την επόμενη μεγάλη φάση αποτίμησης.

Από απόψεως βραχυχρόνιας διαγραμματικής ανάλυσης, η Metlen έχει διορθώσει ένα -10% από τα υψηλά της κίνησης των 57 ευρώ ακουμπώντας πλέον πάνω στην πολύ ενδιαφέρουσα αγοραστική ζώνη της κάτω πλευράς του καναλιού “C” ανάμεσα στα 51 με 50 ευρώ. Περιοχή που είναι πολύ πιθανό να δώσει ευκαιρία τοποθετήσεων ενόψει και του rebalancing των δεικτών του FTSE-Russell την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο κλείσιμο της συνεδρίασης.

September 10, 2025