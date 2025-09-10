«Κάτι-τέτοιο-δεν-θα-ξανασυμβεί»-είπε-ο-Τραμπ-στον-εμίρη-του-Κατάρ-μετά-το-χτύπημα-του-Ισραήλ-στην-Ντόχα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με τον ηγέτη του Κατάρ μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα σήμερα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κάνοντας λόγο για «έναν μονομερή βομβαρδισμό σε κυρίαρχο κράτος» που έφερε σε δύσκολη θέση τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.Μετά την επίθεση, ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου, ο οποίος του είπε ότι θέλει να γίνει γρήγορα ειρήνη.

Μιλώντας στη συνέχεια με τον εμίρη του Κατάρ, τον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο Αμερικανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε ότι τέτοιο πράγμα δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφος της χώρας του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε από το Πεντάγωνο ότι το Ισραήλ θα εξαπέλυε επίθεση στη Χαμάς στο Κατάρ σήμερα το πρωί. Ο Τραμπ ανέθεσε στον κορυφαίο σύμβουλό του, τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση.

«Το να βομβαρδίζεις μονομερώς το Κατάρ, ένα κυρίαρχο κράτος και στενό σύμμαχο των ΗΠΑ που εργάζεται σκληρά, με θάρρος και ρισκάρει για να διαπραγματευτεί την ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ, ούτε της Αμερικής», υπογράμμισε η Λέβιτ.

Η τοποθεσία που επελέγη για το πλήγμα έφερε σε «πολύ άβολη θέση» τον Τραμπ, πρόσθεσε, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η εξόντωση της Χαμάς είναι ένας σημαντικός στόχος.

Πάντως το Κατάρ διαψεύδει ότι ενημερώθηκε έγκαιρα. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου, Μάτζεντ Αλ Ανσάρι ανέφερε ότι οι καταριανές αρχές έλαβαν ένα τηλεφώνημα από «Αμερικανούς αξιωματούχους» ενώ ακουγόταν ήδη στην πόλη ο ήχος των εκρήξεων.

Αναλυτικά η δήλωση που διάβασε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: «Σήμερα το πρωί, η κυβέρνηση Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών ότι καθώς το Ισραήλ επιτίθετο στη Χαμάς, η οποία δυστυχώς βρισκόταν σε μια περιοχή της Ντόχα, της πρωτεύουσας του Κατάρ, ο μονομερής βομβαρδισμός εντός του Κατάρ, ενός κυρίαρχου έθνους και στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών που εργάζεται πολύ σκληρά και αναλαμβάνει γενναία ρίσκα μαζί μας για να μεσολαβήσει στην ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής.

Ωστόσο, η εξάλειψη της Χαμάς, η οποία έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία όσων ζουν στη Γάζα, είναι ένας αξιόλογος στόχος. Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε αμέσως εντολή στον ειδικό απεσταλμένο Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση, κάτι που και έκανε. Ο πρόεδρος θεωρεί το Κατάρ ισχυρό σύμμαχο και φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών και λυπάται πολύ για την τοποθεσία αυτής της επίθεσης.

Ο Πρόεδρος Τραμπ μίλησε επίσης με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου μετά την επίθεση. Ο πρωθυπουργός είπε στον Πρόεδρο Τραμπ ότι θέλει να επιτύχει ειρήνη και μάλιστα γρήγορα.

Ο Πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι αυτό το ατυχές περιστατικό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ευκαιρία για ειρήνη. Ο πρόεδρος μίλησε επίσης με τον εμίρη και τον εμίρη του Κατάρ και τους ευχαρίστησε για την υποστήριξη και τη φιλία τους προς τη χώρα μας. Τους διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ξανά στο έδαφός τους».

