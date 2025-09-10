Κατάρριψη drones και συναγερμός στο ΝΑΤΟ – Η Μόσχα δοκιμάζει τα όρια της Δύσης

Ένα περιστατικό που μπορεί να αλλάξει ριζικά τους συσχετισμούς στην ευρωπαϊκή ασφάλεια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ, προκαλώντας συναγερμό στη Βαρσοβία αλλά και σε ολόκληρη τη Συμμαχία. Το επεισόδιο ήρθε στο πλαίσιο μίας ακόμη μαζικής αεροπορικής επίθεσης της Μόσχας κατά ουκρανικών πόλεων, ωστόσο αυτή τη φορά η φωτιά της σύγκρουσης άγγιξε ευθέως το έδαφος της ΕΕ.

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, τουλάχιστον τρία έως τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν με τη συνεργασία εθνικών δυνάμεων και ΝΑΤΟϊκών μονάδων, μεταξύ αυτών και ολλανδικών F-35 που επιχειρούσαν στο πλαίσιο της αποστολής αεράμυνας της Συμμαχίας. Το περιστατικό είχε άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα: το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας έκλεισε προσωρινά, πτήσεις εκτράπηκαν, ενώ οι κάτοικοι σε τρεις περιφέρειες κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, μίλησε για «πράξη επιθετικότητας» και συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο, ενώ παράλληλα βρισκόταν σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του ΝΑΤΟ. Η Βαρσοβία ενεργοποίησε το άρθρο 4 της Συμμαχίας, το οποίο προβλέπει άμεσες διαβουλεύσεις όταν απειλείται η ασφάλεια κράτους-μέλους. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναβαθμίζει το γεγονός από απλό μεθοριακό επεισόδιο σε ζήτημα συλλογικής άμυνας.

Την ίδια στιγμή, από το Κίεβο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι τουλάχιστον οκτώ drones είχαν στόχο την Πολωνία, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως «επικίνδυνο προηγούμενο για ολόκληρη την Ευρώπη». Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αντιδράσουν συντονισμένα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία πλέον δεν περιορίζεται στο ουκρανικό μέτωπο αλλά δοκιμάζει ανοιχτά τα όρια της Δύσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν έντονα. Η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, μίλησε για «σοβαρή και σκόπιμη παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου», ενώ αμερικανοί νομοθέτες χαρακτήρισαν το περιστατικό «πράξη πολέμου», ζητώντας αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Οι φωνές στην Ουάσιγκτον που μιλούν πλέον ανοιχτά για ανάγκη στρατιωτικής κλιμάκωσης πληθαίνουν.

Η ρωσική πλευρά, όπως συνηθίζει, αρνείται την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε στόχο την Πολωνία. Ωστόσο η χρονική στιγμή και η μαζικότητα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας, με δεκάδες drones και πυραύλους να εξαπολύονται, δείχνουν πως το Κρεμλίνο επιχειρεί να «τεστάρει» τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ, θέτοντας το ερώτημα πόσο μακριά είναι διατεθειμένη η Συμμαχία να φτάσει.

Η υπόθεση δεν είναι απλώς ένα ακόμη επεισόδιο στον πόλεμο της Ουκρανίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται τόσο ξεκάθαρη και επιβεβαιωμένη εισβολή ρωσικών drones σε εναέριο χώρο χώρας του ΝΑΤΟ. Οι συνέπειες είναι τεράστιες: αν δεν υπάρξει σκληρή αντίδραση, η Μόσχα θα εκλάβει την ανοχή ως πρόσκληση για περαιτέρω προκλήσεις· αν η απάντηση είναι δυναμική, τότε το ρίσκο μιας ευρύτερης σύγκρουσης μεγαλώνει.

Η Πολωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, αλλά στην πραγματικότητα το ερώτημα απευθύνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη: είναι έτοιμη η Δύση να υπερασπιστεί στην πράξη την ακεραιότητα και την ασφάλεια των μελών της ή θα αφήσει την κατάσταση να εκτραχυνθεί μέχρι να είναι αργά;