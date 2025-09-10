Κλωστ/γία-Ναυπάκτου:-Επαφές-με-γνωστούς-ξένους-οίκους-μόδας

Η είσοδος στο διοικητικό συμβούλιο της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου του γνωστού επιχειρηματία-επενδυτή Μάνου Ξιώνη μετά την κίνηση του τελευταίου να αποκτήσει το 9,99% της εταιρείας και να συμφωνήσει την από κοινού επένδυση στο μέτωπο της ενέργειας ήταν το σπουδαιότερο νέο της χθεσινής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης.

Σε ότι αφορά την κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα, ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης Δημήτρης Πολύχρονος αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος κατά τα τελευταία χρόνια (βλέπε μειωμένη ζήτηση στην Ευρώπη, εκτίναξη ενεργειακού κόστους, πιεσμένη τιμή βάμβακος, φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία, κ.λπ.), συμπληρώνοντας μεταξύ άλλων ότι:

Η μέχρι τώρα φετινή πορεία της εταιρείας είναι αντίστοιχη με την περυσινή, με τη διαφορά ότι έχει μειωθεί ο δανεισμός της κατά περίπου κατά 2,5 εκατ. ευρώ . Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε κατά κύριο λόγο η πώληση ακινήτου της εταιρείας στους βασικούς της μετόχους (τα χρήματα έχουν προκαταβληθεί, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα το τυπικό κομμάτι της συναλλαγής).

Το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους είναι πολύ σημαντικό για τις εταιρείες του κλάδου, καθώς γίνεται η συγκομιδή του βάμβακος. Με βάση τις μέχρι σήμερα εξελίξεις, τα πράγματα αναμένεται να εξελιχθούν ικανοποιητικά σε ότι αφορά τόσο την ποσότητα, όσο και την ποιότητα του «λευκού χρυσού» που θα παραχθεί στη χώρα και θα μαζευτεί.

Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι διευρύνεται το πελατολόγιο της εταιρείας με τις σχέσεις της εισηγμένης με γνωστούς οίκους του εξωτερικού από το χώρο της ένδυσης να διευρύνονται. Ήδη σε έναν τέτοιο πελάτη οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ με αρκετούς άλλους οι σχέσεις καλλιεργούνται και συσφίγγονται (απαιτείται μια μακρά περίοδος επώασης από την πρώτη επαφή έως την υλοποίηση της παραγγελίας). Ενδεικτικό είναι το ότι σειρά γνωστών ξένων οίκων θα επισκεφθεί την εισηγμένη μέσα στο Σεπτέμβριο. Η όλη διαδικασία αναμένεται να αρχίσει να αποδίδει μέσα στο 2026.

Αντίθετα, σε ότι αφορά την επέκταση της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου στο χώρο της ενέργειας, τόσο η διοίκηση της εταιρείας, όσο και ο Μάνος Ξιώνης περιορίστηκαν στις χρηματιστηριακές ανακοινώσεις του Αυγούστου (γνωρίζοντας προφανώς ότι οι ανά τον κόσμο επενδύσεις στην ενέργεια χαρακτηρίζονται από πολύμηνη χρονική ωρίμανση) με τον Δημήτρη Πολύχρονο να σημειώνει ότι στην απόφαση της εισηγμένης να προχωρήσει στο project έπαιξε ρόλο και το πανάκριβο ενεργειακό κόστος που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις (το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Μεσόγειο), παράγοντας στον οποίο κατά κύριο λόγο οφείλονται οι ζημίες της εταιρείας.