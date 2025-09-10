Μάζεψαν 100 εκατ. στη συναυλία για τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και πήγαν σε κατοικίδια, ΜΚΟ και συμπερίληψη – Καμία ενίσχυση απευθείας σε πυρόπληκτους

Οκτώ μήνες μετά τη φανταχτερή συναυλία FireAid στο Λος Άντζελες, που συγκέντρωσε περίπου 100 εκατ. δολάρια για τα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών του Ιανουαρίου, οι πληγέντες εξακολουθούν να αναρωτιούνται πού κατέληξαν τα χρήματα.

Σύμφωνα με τη New York Post, η εκδήλωση είχε την υποστήριξη κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως η Billie Eilish και η Lady Gaga, καθώς και πολιτικών προσωπικοτήτων, ανάμεσά τους η Καμάλα Χάρις με τον σύζυγό της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον απολογισμό που δημοσίευσε το ίδρυμα Annenberg – ο φορέας που διαχειρίζεται τα κεφάλαια – τα ποσά κατευθύνθηκαν σε 197 διαφορετικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες, χωρίς καμία απευθείας ενίσχυση στα νοικοκυριά που έχασαν τα σπίτια τους.

Ανάμεσα στους αποδέκτες:

– Ένας φιλανθρωπικός οργανισμός επικεντρώνεται στην αγορά στολών για παιδιά σε χορωδίες έλαβε 100.000 δολάρια,

– Ένα πρόγραμμα για υγειονομική περίθαλψη κατοικίδιων 250.000 δολάρια,

– Οργανώσεις που επικεντρώνονται στην πολιτική υπεράσπιση μειονοτικών ομάδων,

– Ένα πρόγραμμα για «αναγέννηση» των δασών έλαβε μισό εκατομμύριο.

Χρήματα μοιράστηκαν επίσης για podcasts σχετικά με τις πυρκαγιές, για ψυχική υγεία μουσικών, ακόμη και για εκστρατείες εγγραφής ιθαγενών Αμερικανών στους εκλογικούς καταλόγους.

Οι διοργανωτές υπερασπίστηκαν τις επιλογές τους, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν είχαν δεσμευτεί πως τα ποσά θα δίνονταν απευθείας σε πυρόπληκτους. Ωστόσο, για πολλούς από τους κατοίκους που έχασαν τα σπίτια τους, η πραγματικότητα είναι σκληρή.

«Υπάρχουν πολλοί στις ομαδικές μας συνομιλίες που λένε ‘πού πάνε τα χρήματα του FireAid;’ Γιατί νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει δει ούτε σεντ», δήλωσε στους Los Angeles Times ο Μπεν Αϊνμπίντερ, που έχασε το σπίτι του στο Palisades και έκτοτε έχει γίνει εθελοντής στην κοινότητα.

Από την πλευρά του, ο Ντέβιντ Χάουαρντ, κάτοικος του Pacific Palisades είπε ότι το πρόβλημα για τον ίδιο και πολλούς από τους γείτονές του δεν αφορά κάποια συγκεκριμένη οργάνωση που έχει λάβει χρήματα από το FireAid, προσθέτοντας ότι πολλές από αυτές πιθανώς κάνουν καλή δουλειά. Αντίθετα, είπε, υπάρχουν απλά πάρα πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις που λαμβάνουν τα χρήματα, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν με συντονισμένο και ουσιαστικό τρόπο για να βοηθήσουν τα θύματα των πυρκαγιών. Φυσικά, αυτό προϋποθέτει ότι όλες οι οργανώσεις βοηθούν άμεσα τα θύματα των πυρκαγιών, κάτι που κανείς δεν έχει μπορέσει να επαληθεύσει.

Ο Χάουαρντ αναγνωρίζει ότι οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν δήλωσαν ποτέ ότι θα έδιναν μετρητά στα θύματα, αλλά οι δωρητές, οι θεατές της συναυλίας και ακόμη και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες δεν φάνηκαν να έχουν λάβει το μήνυμα: «Όταν ένας καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή και σας λέει ότι τα χρήματα θα πάνε απευθείας στους επιζώντες αυτής της καταστροφής, και αυτό δεν είναι αλήθεια, αυτό είναι πρόβλημα», είπε.

Όταν ζητήθηκε να σχολιάσει το θέμα, το ίδρυμα Annenberg παρέπεμψε στην έκθεση ελέγχου, την οποία ανέθεσε σε δικηγορικό γραφείο: Ο έλεγχος δεν βρήκε στοιχεία για «ψευδείς δηλώσεις κατά τη συγκέντρωση φιλανθρωπικών κεφαλαίων», «ακατάλληλη επιλογή δικαιούχων» ή «απάτη», σύμφωνα με την έκθεση.