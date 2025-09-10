Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, September 10

    Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με φόντο το εμπόριο και τα στοιχεία πληθωρισμού

    Αγορές
    Μεικτά-πρόσημα-στις-ευρωαγορές-με-φόντο-το-εμπόριο-και-τα-στοιχεία-πληθωρισμού
    Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με φόντο το εμπόριο και τα στοιχεία πληθωρισμού
    Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με φόντο το εμπόριο και τα στοιχεία πληθωρισμού

    Οι ευρωαγορές έκλεισαν με μεικτά πρόσημα τη συνεδρίαση της Τετάρτης (10/9), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες ειδήσεις για το εμπόριο, τα εταιρικά κέρδη και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

    Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε ήπια πτώση 0,02% και διαμορφώθηκε στις 552,29 μονάδες. 

    Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,39% στις 23.626,87 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,19% και έκλεισε στις 9.225,39 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,15% και διαμορφώθηκε στις 7.761,32 μονάδες. 

    Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κατέγραψε ήπιες απώλειες 0,06% στις 42.070,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 1,25% στις 15.211,40 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI αυξήθηκε κατά 0,54% και έκλεισε στις 7.729,37 μονάδες.

    Η υποτονική απόδοση της αγοράς σημειώθηκε παρά τα ισχυρά κέρδη στη Wall Street, με το δείκτη S&P 500 να καταγράφει ιστορικό υψηλό, αφού τα χαμηλότερα από το αναμενόμενο στοιχεία για τις τιμές παραγωγού ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Fed θα  μειώσει τα επιτόκια αργότερα αυτόν το μήνα.

    Στην Ευρώπη, οι μετοχές της Novo Nordisk έκλεισαν 3,7% υψηλότερα, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε περικοπή περίπου 9.000 θέσεων εργασίας.

    Αλλού, οι μετοχές της Inditex σημείωσε άνοδο 6,5% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου. Αν και οι πωλήσεις της εταιρείας το δεύτερο τρίμηνο ήταν χαμηλότερες από το αναμενόμενο, η Inditex δήλωσε ότι οι νέες συλλογές της για το φθινόπωρο/χειμώνα είχαν «πολύ καλή υποδοχή» από τους πελάτες, με τις πωλήσεις σε σταθερές τιμές μεταξύ 1 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου να σημειώνουν άνοδο 9% σε ετήσια βάση.

    Τέλος, οι ευρωπαίοι επενδυτές παρακολούθησαν, επίσης, τις αναφορές ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει στην Κίνα και την Ινδία δασμούς έως και 100% για τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί να ασκήσει πίεση στη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά ενέχει τον κίνδυνο να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τις παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις.

    #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ #ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ #Εμπόριο #εταιρικά_κέρδη #Inditex #Novo_Nordisk

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com