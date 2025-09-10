Με-νέο-ιστορικό-υψηλό-έκλεισε-ο-s&p-500-στη-wall-street

Με νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε ο S&P 500, στον απόηχο της απρόσμενης πτώσης που παρουσίασε ο δείκτης τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ τον Αύγουστο. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους επενδυτές, αυξάνοντας τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,3% στις 6.532,04 μονάδες. Στα υψηλά της συνεδρίασης ενισχύθηκε 0,7% στις 6.555,97 μονάδες. Παρ΄όλα αυτά, υπήρξαν περισσότεροι «χαμένοι» παρά «κερδισμένοι» στον S&P 500.

Ο Nasdaq τερμάτισε στις 21.886,06 μονάδες με οριακή άνοδο 0,03%, αφού στην αρχή της συνεδρίασης είχε αγγίξει ενδοσυνεδριακά ιστορικό υψηλό.

Αντίθετα, ο Dow Jones απώλεσε 220,42 μονάδες ή 0,48% τερματίζοντας στις 45.490,92 μονάδες, υπό την πίεση της πτώσης της μετοχής της Apple, από τη στιγμή που οι τελευταίες ανακοινώσεις της για το iPhone δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τους επενδυτές.

Η επενδυτική ψυχολογία ξεκίνησε θετικά την Τετάρτη, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ, ο οποίος έδειξε μείωση 0,1% για τον Αύγουστο, έναντι προβλέψεων για αύξηση 0,3% σύμφωνα με δημοσκόπηση της Dow Jones.

Τα στοιχεία αυτά αύξησαν τις ελπίδες ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, ενώ αποτέλεσαν θετικό πρόδρομο σήμα ενόψει της δημοσίευσης του δείκτη τιμών καταναλωτή αύριο Πέμπτη – ενός πιο κρίσιμου σημείου αναφοράς για τη νομισματική πολιτική της Fed.

Οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα δείξει αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση και στο 2,9% σε ετήσια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Dow Jones.

Εφόσον τα νούμερα ευθυγραμμιστούν με τις προβλέψεις, η Φέντεραλ Ριζέρβ ενδέχεται να έχει περιθώριο για μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Σαμ Στόβαλ της CFRA Research.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, η αγορά προεξοφλεί μείωση κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης. Ωστόσο, με το δείκτη τιμών παραγωγού να παρουσιάζει απρόσμενη πτώση και τα στοιχεία απασχόλησης να δείχνουν αδυναμία, υπάρχει λόγος για πιο επιθετική μείωση επιτοκίων από τη Fed, δήλωσε στο CNBC ο Στόβαλ.

«Η Fed δεν θέλει να φανεί ότι καθυστερεί – όπως την κατηγορεί ο Αμερικανός πρόεδρος και ίσως προσπαθήσει να προλάβει τη γενικότερη τάση επιβράδυνσης».

Πρωταγωνιστής της συνεδρίασης ήταν η μετοχή της Oracle αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε εκρηκτική αύξηση 1.529% στα έσοδα από πολυ-υπολογιστικά συστήματα cloud μέσω Amazon, Google και Microsoft, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για AI servers.

Η μετοχή ενισχύθηκε 36% στην καλύτερη ημερήσια επίδοση από το 1992, προσέγγιζοντας με γρήγορο ρυθμό το φράγμα του 1 τρισ. δολαρίων όσον αφορά στην κεφαλαιοποίησή της.

Επίσης, οι προβλέψεις για τον τομέα cloud ενίσχυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον, με την Oracle να προβλέπει έσοδα ύψους 144 δισ. δολαρίων μέχρι το 2030 στον συγκεκριμένο τομέα, από μόλις 10,3 δισ. φέτος.

Άνοδο σημείωσαν επίσης οι Nvidia και AMD, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να τοποθετούνται στις μετοχές του κλάδου Τεχνητής Νοημοσύνης.