Μητσοτάκης για Chevron – Helleniq Energy: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε «σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναγνωρίζεται από την ΕΕ και τις ΗΠΑ» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την κοινή προσφορά που κατέθεσαν η αμερικανική Chevron και η Helleniq Energy στον διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

Από το Χαϊδάρι, όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η συμμετοχή «είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίον η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας».

Ειδική αναφορά έκανε και στην αυριανή επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν, με τον οποίο θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Αύριο θα υποδεχθώ στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο της Ενέργειας για να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίον αναβαθμίζουμε διαρκώς τον στρατηγικό, γεωπολιτικό ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας», είπε.

«Η Ελλάδα αυξάνει τις δαπάνες και μειώνει τους φόρους»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες που έκανε στη ΔΕΘ, αλλά και στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι οι πολίτες στηρίζονται έναντι της ακρίβειας με πραγματικές αυξήσεις μισθών που θα προκύψουν μέσα από μειώσεις φόρων.

«Μπορούμε να επιστρέφουμε στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης, επειδή αναπτυσσόμαστε με γρήγορους ρυθμούς, επειδή καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή. Σήμερα η Ελλάδα είναι η εξαίρεση στην Ευρώπη. Πολλές χώρες μειώνουν δαπάνες και αυξάνουν φόρους. Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να αυξάνουμε δαπάνες και να μειώνουμε φόρους», είπε.

Προτεραιότητα είναι οι οικογένειες με παιδιά. «Όσο περισσότερα παιδιά έχετε, τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώνετε. Αυτό θα το δει ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Θα το δουν όλοι στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου», ανέφερε.

Κάνοντας αναφορά στις φορολογικές του εξαγγελίες, σημείωσε ότι η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα στους νέους ότι όσο πιο νωρίς μπουν στην αγορά εργασίας, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος.

«Αυτή η κυβέρνηση όταν σας μίλησε και σας υποσχέθηκε ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας, το εννοούμε και το κάνουμε πράξη. Όσο η οικονομία αναπτύσσεται τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης και θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση στη δημόσια Παιδεία, στην Υγεία και στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Ένα κράτος που νοιάζεται τους πολίτες και γίνεται συνέχεια πιο αποτελεσματικό», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ανακαίνιση 430 σχολείων μέσω του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου, ενώ έχει εξασφαλιστεί από την ΕΕΤΤ 300 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα χρόνια, για να φτιαχτούν 2.000 σχολεία.

«Ραντεβού στις κάλπες την άνοιξη του 2027 για να κριθούμε συνολικά για το έργο μας»