Μητσοτάκης-σε-φον-ντερ-Λάιεν:-«Σας-ευχαριστούμε-που-τιμήσατε-τους-γενναίους-Έλληνες-πυροσβέστες»

Ευχαριστήρια ανάρτηση στα social media έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την οποία ευγνωμονεί την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που νωρίτερα κατά την ομιλία της στο Στρασβούργο τίμησε με την αναφορά της 20 Έλληνες πυροσβέστες που έδωσαν μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία τον Αύγουστο.

«Σας ευχαριστούμε που τιμήσατε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας, οι οποίοι υποστήριξαν την Ισπανία αυτό το καλοκαίρι», όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. «Το θάρρος τους ενσαρκώνει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στα καλύτερά της. Ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι υπερισχύουμε».

Thank you, @vonderleyen, for honoring our brave Greek firefighters who stood by Spain this summer. Their courage embodies the spirit of European solidarity at its best — united we protect, united we prevail. pic.twitter.com/7R2KMxduJD — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 10, 2025

Υπενθυμίζεται πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ιστορία 20 Ελλήνων δασοφυλάκων – ειδικών στην καταστολή των πιο σφοδρών δασικών πυρκαγιών. Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην περιοχή της Αστούριας, η Ισπανία ζήτησε την υποστήριξη της Ευρώπης και η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα.

