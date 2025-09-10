Μ.-Γκλεζάκος-στο-naftemporiki-tv:-Μικρό-το-ύψος-των-παροχών,-αλλά-δικαιολογημένο-καθώς-πρόκειται-για-μόνιμα-μέτρα

Το φετινό καλάθι παροχών της ΔΕΘ δεν προκύπτει από δανεικά, αλλά από πλεονάσματα, τα οποία όμως δημιουργήθηκαν από υψηλή φορολόγηση, σημείωσε ο καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Μιχάλης Γκλεζάκος, μιλώντας την Τρίτη στο κανάλι της Ναυτεμπορικής.

Ακόμη, ο κ. Γκλεζάκος, εκτίμησε πως οι παροχές πάνε προς τις σωστές κατευθύνσεις, καθώς ενισχύουν τις οικογένειες. Ωστόσο, όσον αφορά το στεγαστικό πρόβλημα, ο ίδιος επεσήμανε ότι για την αύξηση προσφοράς κατοικιών πρέπει να ληφθούν πολύ πιο ριζοσπαστικά μέτρα, φέρνοντας ως παράδειγμα την Ισπανία με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να φτιαχτούν δεκάδες χιλιάδες διαμερίσματα. Ο κ. Γκλεζάκος χαρακτήρισε το ύψος των παροχών «μικρό» αλλά όπως υπογράμμισε, είναι δικαιολογημένο καθώς πρόκειται για μόνιμα μέτρα.

Τέλος, ο ίδιος τόνισε ότι «αυτοί που σήκωσαν τα μεγάλα φορολογικά βάρη δεν ελαφρύνονται λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας» και υπογράμμισε ότι θα έπρεπε να μειωθεί ο ΦΠΑ γιατί πλήττονται κυρίως οι οικονομικά ασθενέστεροι.