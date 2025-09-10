Μ.-Κατρίνης:-Δεν-αρκούν-οι-μισθολογικές-παρεμβάσεις-για-να-αντιστρέψουν-την-απαξίωση-των-στελεχών-των-Ενόπλων-Δυνάμεων

Οι όποιες μισθολογικές παρεμβάσεις δεν μπορούν να αναστρέψουν την απαξίωση των στελεχών που έχει επιδείξει η Κυβέρνηση σε όλη τη διάρκεια της θητείας της, απαξίωση που οδήγησε σε μαζικές παραιτήσεις στελεχών και στη μειωμένη διάθεση των νέων να ακολουθήσουν στρατιωτική σταδιοδρομία, τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του ο Μιχάλης Κατρίνης, Τομεάρχης Άμυνας ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τον κ. Κατρίνη, «η Κυβέρνηση, ύστερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, ανακοίνωσε με τεράστια καθυστέρηση αυξήσεις στις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αναχαιτίσει τη μείωση των ποσοστών της και το έντονο κύμα δυσαρέσκειας στους κόλπους των στρατιωτικών, λόγω των αψυχολόγητων επιλογών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Αυτές οι αυξήσεις, όμως, έρχονται μετά από μακρά περίοδο στερήσεων των στελεχών, ενώ για την πλειοψηφία των στρατιωτικών ουσιαστικά εξανεμίζονται από το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας που βιώνουν εδώ και χρόνια. Επιπλέον, για μια ακόμη φορά, επιλέγεται μια στρεβλή μισθολογική διαβάθμιση, που διαχωρίζει τους αποφοίτους ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, αντί να προωθεί την ενότητα και τη δικαιοσύνη στο στράτευμα».

Όπως επισημαίνει ο κ. Κατρίνης, «η ανησυχία εντείνεται από την πρόθεση της κυβέρνησης για τη δημιουργία Σώματος Υπαξιωματικών που θα επιφέρει βαθμολογικές, θεσμικές και μισθολογικές ανατροπές, το πρόσφατο λάθος με την επιστροφή κρατήσεων στους αποστράτους, το άλυτο στεγαστικό πρόβλημα, καθώς το 75% των κατοικιών που κατασκευάζονται σε ακίνητα των Ενόπλων Δυνάμεων θα δίνονται σε μη στρατιωτικούς, με βάση την επίσημη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και τον νόμο που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή.

»Παρά την δέσμευση του κ. Δένδια στη Βουλή στις 28 Ιουλίου για 1059 κατοικίες που θα παραδοθούν σε στρατιωτικούς μέχρι το 2026, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόλις 500 για τους στρατιωτικούς, στην ομιλία του στη ΔΕΘ (Το 25% των 2.000 συνολικά που θα κατασκευαστούν). Διαβλέποντας τα επικοινωνιακά παιχνίδια της κυβέρνησης πάνω στο μείζον ζήτημα του στεγαστικού των στρατιωτικών, το ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων, είχε ζητήσει τουλάχιστον το 60% των εσόδων από την αξιοποίηση της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων να δεσμευθεί στην κατεύθυνση της επίλυσης των στεγαστικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, αίτημα που δεν έγινε δεκτό από τον κ. Υπουργό».

Ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ καταλήγει λέγοντας πως «είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση, με αντιφατικές δηλώσεις, θολές εξαγγελίες και αποσπασματικές αποφάσεις, όχι μόνο δεν στηρίζει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά υπονομεύει έμπρακτα το αξιόμαχο και την προοπτική τους».