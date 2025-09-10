Νέα-ρεκόρ-για-s&p-500-και-nasdaq-μετά-την-πτώση-των-τιμών-χονδρικής

Ο S&P 500 και ο Nasdaq σημειώνουν νέα ρεκόρ στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Wall Street την Τετάρτη (10/9), μετά την απροσδόκητη πτώση των τιμών χονδρικής, μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη για τους επενδυτές που ζητούν από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να τονώσει την οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,20% στις 45.621,23 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,50% στις 6.545,77 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,34% και διαμορφώνεται στις 21.954,32 μονάδες.

Το κλίμα της αγοράς ενισχύθηκε μετά την τελευταία μέτρηση του δείκτη τιμών παραγωγού, η οποία έδειξε ότι οι τιμές χονδρικής πτώσης 0,1% τον Αύγουστο. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από τον Dow Jones είχαν εκτιμήσει αύξηση 0,3%. Ο βασικός δείκτης τιμών παραγωγού, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, μειώθηκε, επίσης, κατά 0,1%.

Η έκθεση αποτελεί θετικό σημάδι για την κατάσταση του πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία εν όψει της δημοσίευσης του δείκτη τιμών καταναλωτή την Πέμπτη (11/9), ο οποίος παρακολουθείται με μεγαλύτερη προσοχή. Σύμφωνα με το Dow Jones, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η έκθεση CPI θα δείξει μηνιαία αύξηση 0,3%. Αυτό περιλαμβάνει το γενικό δείκτη όλων των ειδών, καθώς και το βασικό δείκτη που εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, οι οποίες είναι ευμετάβλητες. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, ο ετήσιος γενικός δείκτης CPI θα ανέλθει στο 2,9%, ενώ ο βασικός δείκτης αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητος στο 3,1%.

Εάν τα στοιχεία είναι κοντά σε αυτές τις εκτιμήσεις, η Fed θα έχει περισσότερα επιχειρήματα για να προχωρήσει σε μια νέα μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίασή της το Σεπτέμβριο.

Οι επενδυτές θεωρούν, πλέον, βέβαιο ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά τουλάχιστον 0,25 μονάδες, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch που βασίζεται στις συναλλαγές μελλοντικών συμβολαίων της Fed. Επίσης, μετά τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), αύξησαν τις προβλέψεις τους ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων, κατά 50 μονάδες βάσης.

«Με αυτά τα στοιχεία, αν η Fed είναι πραγματικά εξαρτημένη από τα δεδομένα, το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι: «Γιατί όχι 50 μονάδες μείωση;»», δήλωσε ο Mohamed El-Erian της Allianz στο CNBC. «Η απασχόληση είναι πολύ πιο αδύναμη από ό,τι αναμενόταν και τώρα τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι πολύ καλύτερα».

Οι μετοχές της Oracle εκτοξεύεται μετά την ανακοίνωση της «παλιάς φρουράς» της τεχνολογίας ότι τα έσοδα από τις cloud βάσεις δεδομένων της Amazon, της Google και της Microsoft αυξήθηκαν κατά 1.529% το τελευταίο τρίμηνο, τροφοδοτούμενα από τη ζήτηση για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν, επίσης, από τις αισιόδοξες προβλέψεις της εταιρείας για το cloud, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία της κέρδη ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα. Η Oracle αναμένει έσοδα 144 δισεκατομμυρίων δολαρίων από υποδομές cloud για το οικονομικό έτος 2030, μια σημαντική αύξηση από τα 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια του οικονομικού έτους 2025.

Οι μετοχές της Nvidia και της AMD σημειώνουν, επίσης, άνοδο, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να στρέφονται και πάλι προς τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.