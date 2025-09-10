Ο-αντίκτυπος-της-ΔΕΘ-και-τα-ανοιχτά-μέτωπα

Της -

Τις πρώτες δημοσκοπήσεις αναμένουν στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος είναι ο καταρχήν αντίκτυπος από την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ και από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα θα υπάρξει μια πρώτη εικόνα από τις μετρήσεις που φτάνουν στην κυβέρνηση, ενώ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που γίνονται από μέσα ενημέρωσης.

Από το πρωθυπουργικό επιτελείο δεν κρύβουν ότι ο αντίκτυπος της ΔΕΘ είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για να ανακτήσει το δημοσκοπικό έδαφος που έχασε μέσα στο προηγούμενο δίμηνο εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια καλή δημοσκοπική εικόνα στην αρχή της νέας πολιτικής χρονιάς θα δώσει ώθηση στην κυβέρνηση και θα βοηθήσει για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου κλίματος. Σε διαφορετική περίπτωση, τα φαινόμενα εσωστρέφειας και οι γκρίνιες στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης θα επιστρέψουν.

Οι μετρήσεις που αναμένονται αυτές τις ημέρες θα αποτυπώσουν – πέραν της επίδρασης των μέτρων – και τον απόηχο από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μην έγινε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αλλά ο πρώην πρωθυπουργός έβαλε ένα συνολικό πλαίσιο, παρουσίασε τη δική του πρόταση διακυβέρνησης και θα φανεί ποιος ήταν ο απόηχος που είχε αυτή η παρέμβαση στους πολίτες.

Αυτό που θα φανεί σε δεύτερο χρόνο, στις μετρήσεις που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, είναι η αποτύπωση του συσχετισμού δυνάμεων ανάμεσα σε Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει την πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης το προσεχές Σαββατοκύριακο, οπότε η σύγκριση ανάμεσα στις δύο προτάσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το πακέτο των παροχών, θα γίνει στη συνέχεια. Και για το ΠΑΣΟΚ, πάντως, η συγκυρία είναι κρίσιμη, καθώς μέχρι τώρα δεν έδειξε ότι μπορεί να επωφεληθεί από την κάμψη των ποσοστών της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Η ατζέντα της ΔΕΘ δεν μπορεί να διατηρηθεί στο προσκήνιο επ’ αόριστον, όσο και αν από την κυβέρνηση συνειδητά επιδιώκουν να την κρατήσουν στην κορυφή της ατζέντας τους αυτές τις ημέρες. Αργά η γρήγορα, τα πιεστικά ζητήματα θα επιστρέψουν. Για την κυβερνητική πλειοψηφία ορόσημο θα είναι η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που εκκρεμεί, καθώς δεν έχει ακόμη οριστεί νέος γραμματέας στη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκεί θα διαπιστωθεί πόσο ικανοποιημένοι είναι οι βουλευτές από όσα έγιναν στη ΔΕΘ. Η διάψευση των σεναρίων αλλαγής του εκλογικού νόμου από τον κ. Μητσοτάκη σίγουρα δεν ακούστηκε καλά στα αυτιά αρκετών από αυτούς, οι οποίοι πιέζουν προς την κατεύθυνση των αλλαγών. Επίσης, μέχρι τη συνεδρίαση της Κ.Ο. θα έχουν ήδη εισπράξει μια πιο συνολική και κατασταλαγμένη αντίδραση της εκλογικής βάσης σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Ένα άλλο κομβικό ορόσημο για το επόμενο διάστημα αφορά την δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αναμένεται να σταλεί στη Βουλή με τις φήμες για τον αριθμό των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων να δίνουν και να παίρνουν. Μένει να φανεί πόσο η φημολογία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και πόσο οι εξελίξεις στην υπόθεση θα επηρεάσουν το πολιτικό τοπίο.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.