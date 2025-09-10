Close Menu
    Ο Μητσοτάκης με μπάλα μπάσκετ υπό τους ήχους του «Final Countdown» στο Μαξίμου – Το βίντεο στο TikTok

    Το βίντεο που ανάρτησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok, για το Final Four 2026 της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ

    Με μια μπάλα μπάσκετ στο χέρι και υπό τους ήχους του «Final Countdown» παρουσιάζεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, για το Final Four 2026 της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

    «Μετά τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής μας στα ημιτελικά του Eurobasket, σήμερα είχαμε ένα ακόμα πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ. Μετά από 19 χρόνια, το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ», αναφέρει στο βίντεο ο πρωθυπουργός και κάνει λόγο για «δικαίωση» των προσπαθειών της κυβέρνησης να φέρει στην Ελλάδα μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

    «Με την ελπίδα φυσικά να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four και γιατί όχι και στον τελικό», καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

    @kyriakosmitsotakis_

    Το Final 4 της EuroLeague επιστρέφει στην Ελλάδα!

    ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

