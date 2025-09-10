Ο-στόχος-για-το-Εθνικό-Απολυτήριο-και-το-κάλεσμα-Μητσοτάκη-στην-αντιπολίτευση-να-μετάσχει-με-προτάσεις-στον-διάλογο

Ως πεδίο διακομματικής συναίνεσης υπέδειξε την μεταρρύθμιση για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προσκαλώντας δημόσια τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν με προτάσεις στον Εθνικό Διάλογο για το νέο Λύκειο που ξεκινά η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Με εμφανή διάθεση συναίνεσης, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως “πρέπει να μπορούμε κάπου να συναντιόμαστε”, κάνοντας λόγο για “πολιτικό καθήκον” του το να προωθήσει μια πρόσκληση διαλόγου στα υπόλοιπα κόμματα. Μάλιστα, ανακαλώντας τη ρήση του Παύλου Μπακογιάννη, “αν γκρεμίζονται οι γέφυρες, τότε κανείς δεν θα μπορεί να γυρίσει πίσω, ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε πως η μεταρρύθμιση για το Εθνικό Απολυτήριο θα αφορά τις μαθήτριες και τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Γ΄ Γυμνασίου από την νέα χρονιά, προκειμένου να αποσυνδεθεί το εκπαιδευτικό σύστημα από την πίεση των εξετάσεων.

Παρουσιάζοντας στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, τους βασικούς άξονες του Κυβερνητικού σχεδίου για το εθνικό απολυτήριο και το νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι οι όποιες αλλαγές συντελεστούν, δεν θα επηρεάσουν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου, καθώς το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2029–2030, προκειμένου να διασφαλιστεί η προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων.

Οι στόχοι

Με το Εθνικό Απολυτήριο το Λύκειο επανακτά τον αυτόνομο παιδαγωγικό του ρόλο, καθώς το εθνικό απολυτήριο δεν εστιάζει αποκλειστικά στις εξετάσεις, αλλά επιδιώκει την καλλιέργεια δεξιοτήτων, γνώσης και αυτογνωσίας. Μετατοπίζεται, δηλαδή, το βάρος από την εξετασιοκεντρική προσέγγιση, στη συνεπή μαθητική πορεία και την ουσιαστική αξιολόγηση και πρόοδο του μαθητή ως αλλαγή φιλοσοφίας.

Επιπλέον, η Υπουργός Παιδείας εστίασε στο γεγονός ότι το νέο σύστημα:

θα ενισχύσει την αξιοπιστία των εξετάσεων,

θα διαφυλάξει την κοινωνική τους διάσταση και

θα παράσχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης, με διαδικασίες που περιορίζουν τις ανισότητες και ενισχύουν τη διαφάνεια.

Πυλώνες, 230.000 μαθητές

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το νέο Λύκειο αφορά, 230.000 μαθητές κάθε χρόνο, 23.500 εκπαιδευτικούς, χιλιάδες οικογένειες, τα πανεπιστήμια, αλλά και την αγορά εργασίας, στοχεύοντας σε 3 πυλώνες:

στην εμπιστοσύνη στο Λύκειο ως αυτόνομη μορφωτική βαθμίδα,

στην ενίσχυση της δίκαιης και διαφανούς αξιολόγησης και

στην ομαλή μετάβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.