Παύλος-Μαρινάκης-στο-ΣΚΑΙ-100,3:-«Ελλάδα-και-Κύπρος-πρέπει-να-επιμερίσουν-τα-έξοδα-του-καλωδίου»

Στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 και στους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο φιλοξενήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στα θέματα του ηλεκτροδοτικού καλωδίου που θα ενώσει Ελλάδα και Κύπρο, τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, για τους νέους, τους συνταξιούχους και του πολύτεκνους, αλλά και άλλα ζητήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη και την κεντρική πολιτική σκηνή:

Για το καλώδιο υπογράμμισε ότι είναι προφανές πως το έργο πρέπει να καταμεριστεί σε οικονομικό επίπεδο:

«Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την ηλεκτροδότηση της Κύπρου και ένα έργο σημαντικό και για εμάς και για την Ευρώπη. Το στηρίζουμε, θέλουμε να γίνει, αλλά έχει μια διάσταση που δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε, που είναι ο καταμερισμός των βαρών σε οικονομικό επίπεδο. Είναι προφανές ότι ένα έργο τόσο σημαντικό και για την Κύπρο, δεν μπορεί να το πληρώσει μόνο ο Έλληνας φορολογούμενος. Είμαστε κάτι παραπάνω από φίλες χώρες, έχουμε απόλυτη ταύτιση εθνικών συμφερόντων. Είναι αδερφό κράτος η Κύπρος. Γενικά χρειάζεται διασταύρωση πληροφορίας και ψυχραιμία. Ειδικά όταν τα ζητήματα αυτά ξεπερνούν τις αποφάσεις στη χώρα μας. Υπάρχουν και αποφάσεις στην Κύπρο».

Για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ:

«Αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν θεωρώ ότι είναι ένα απλό πακέτο μέτρων είναι – σε αντίθεση με το ότι ακούγαμε για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα – μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση, μια γενναία παρέμβαση που, για να μην έχουμε αυταπάτες, δεν θα κάνει κανέναν άνθρωπο από την μια μέρα στην άλλη πλούσιο. Ούτε λοιπόν είναι για να πανηγυρίζουμε και να πούμε αν μετά από αυτό το πακέτο μέτρων όλα λύθηκαν, ούτε όμως είναι και να τα μηδενίσουμε. Θα συμφωνήσω ότι είναι θετικά μέτρα. Τα μετρά που ακούσαμε δεν ήταν ούτε τα πρώτα και ειδικά σε επίπεδο φοροελαφρύνσεων, οι 72 φόροι που λέγαμε μέχρι την Παρασκευή έχουν γίνει 80 που μειώθηκαν ή καταργήθηκαν επί της κυβέρνησης αυτής, ούτε θα είναι τα τελευταία. Όσο η χώρα συνεχίζει και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας δηλαδή τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση του ΑΕΠ έχει έσοδα, θα συνεχίζει να μειώνει φόρους. Μια φορά του χρόνου θα τα ακούμε αυτά ή μπορεί και νωρίτερα. Το Νοέμβριο πριν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός ο κόσμος θα δει και το ενοίκιο πίσω και τα 250 ευρώ».

Για τους νέους, τους πολύτεκνους και τους συνταξιούχους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε:

«Όσον αφορά στη νεολαία, μακάρι να βρούμε τους πόρους και να ενισχύσουμε και τη γενιά των τριαντάρηδων. Για τους πολύτεκνους, πράγματι μια οικογένεια με δύο και πολύ παραπάνω με τρία και πολύ παραπάνω με τέσσερα παιδιά θα ωφεληθεί περισσότερο. Όντως επέλεξε η κυβέρνηση να στείλει ένα μήνυμα, ότι κάθε απόφασή της θα περνάει πλέον από το κριτήριο της δημογραφικής κρίσης, θα υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε μια άτυπη συμπερίληψη αυτής της πολύ βασικής διάστασης. Η κυβέρνηση για ένα παιδί που γεννιέται δίνει στη μαμά και ένα μέρος πάει και στον πατέρα περίπου 10.000 ευρώ. Ξεκινάμε από τα βασικά πέραν των φοροελαφρύνσεων που και τώρα πήραμε, των αυξήσεων των μισθών, διότι δίνει περίπου 10.000 ευρώ. Δίνει επίσης τα 2.400 τα οποία προσαυξάνονται με βάση τα παιδιά που είναι το επίδομα γέννησης και δίνει για εννέα μήνες τον κατώτατο μισθό. Όλα αυτά είναι 9 επί 880 συν 2.400, περίπου 10.000 ευρώ τα φτάνουμε τα 10.000 ευρώ αν είναι το δεύτερο ή το τρίτο παιδί.

Αλλά και για τους συνταξιούχους, έχουμε τρία μέτρα που τους αφορούν, κάποιους ένα από τα τρία, τους περισσότερους δύο με τρία.

Από τα τρία το ένα είναι τα 250 το οποίο είναι μόνιμο δηλαδή δεν είναι ένα επίδομα από την οδική του εκλογικού επιδόματος είναι ένα μόνιμο έσοδο το οποίο διατηρούμε κάθε χρόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουμε βάλει, αφορά ένα μεγάλο μέρος συνταξιούχων την πλειονότητά τους.

Το δεύτερο είναι η σε βάθος διετίας κατάργηση προσωπικής διαφοράς, 50% για το 2026 και 100% πλήρης κατάργηση για το 2027.

Και το τρίτο είναι η μείωση του φόρου εισοδήματος η οποία είναι για όλα τα κλιμάκια με εξαίρεση το όριο του αφορολόγητου όπου αντίστοιχα θα έχουν λιγότερες κρατήσεις άρα θα δούνε – αυτό αφορά τους περισσότερους – μία από μικρή ως σημαντική αύξηση αντίστοιχα και οι συνταξιούχοι».

Αναφέρθηκε και στους ένστολους και γενικά σε κάποια μέτρα που αφορά όλους τους φορολογούμενους: «Έχουμε, τέλος και τα μέτρα που αφορούν απευθείας τους ένστολους όπως τα έχουμε ανακοινώσει και δεν θα εξαιρεθεί κανένας και το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Επιλέγουμε τους άμεσους φόρους, τον φόρο εισοδήματος και όλα τα άλλα τα οποία κάναμε, τον ΕΝΦΙΑ κλπ, διότι είμαστε σίγουροι ότι σε αυτό ο κόσμος θα δει όφελος όσο είναι να δει. Η επιλογή αυτή δεν γίνεται γιατί έχουμε κάποιο δογματισμό κατά του ΦΠΑ, είναι γιατί στην περίπτωση των άμεσων φόρων ξέρουμε ότι θα φτάσει στον κόσμο».

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε στη συνέχεια ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εξωτερική πολιτική και ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για τη χώρα που δεν είχαν γίνει για πάρα πολλά χρόνια.

Αναφέρθηκε ονομαστικά και σε τρία σημαντικά πολιτικά στελέχη, τους Αντώνης Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη:

«Για τον κύριο Σαμαρά ήταν μια εξέλιξη που κανένας δεν την ήθελε, δεν την επιδίωξε, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν μια πολιτική, η οποία μεγαλώνει τη χώρα γιατί έγιναν πράγματα που δεν έγιναν για ολόκληρες δεκαετίες, πρέπει να την υπερασπιστείς, την υπερασπίζεσαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι επιδιώκεις μια εξέλιξη. Εγώ δεν γνωρίζω και κάποια προσέγγιση, μένω στην απάντηση του πρωθυπουργού και η απάντηση αυτή νομίζω τα λέει όλα.

Να πω ότι ο πρωθυπουργός δεν έκανε καμία επίθεση στον κύριο Τσίπρα, δέχτηκε μια ερώτηση και απάντησε πολιτικά με βάση την πραγματικότητα. Εμείς δεν έχουμε μέτωπο με κανένα Μέσο και δεν πρέπει να έχουμε και δεν είναι θέμα των Μέσων, εμείς έχουμε μέτωπο με την παραποίηση της αλήθειας, διότι όταν δεν αναδεικνύεις την πραγματικότητα και τα όσα συνέβησαν στην πρόσφατη ιστορία είσαι καταδικασμένος να την ξαναζήσεις. Εχθρός αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης πολιτικά για να μην παρεξηγηθώ δεν είναι ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, εχθρός είναι ο κακός της εαυτός τον οποίον συνεχώς πρέπει να τον βλέπουμε για να τον αλλάζουμε».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην εξεταστική επιτροπή:

«Για την εξεταστική έχουμε πει οτι στόχος μας είναι στο μερίδιο που αναλογεί σε εμάς μετά από πάρα πολλά χρόνια επιτέλους μια εξεταστική να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, γιατί είναι ο μόνος τρόπος μια πληγή 30 τουλάχιστον ετών που έχουν στοιχίσει τρία δισ. στη χώρα μόνο από πρόστιμα, να επουλωθεί, και ο μόνος τρόπος να επουλωθεί είναι να πάρουμε τα κλεμμένα πίσω. Είδαμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα και να μάθουμε τις απαντήσεις στα πολλά γιατί με πολλές προεκτάσεις και αν η εξεταστική εντοπίσει και ζητήματα ποινικής διερεύνησης θα έχουμε το θάρρος να κάνουμε άλλες διαδικασίες και θα κριθούμε προφανώς για αυτό».

