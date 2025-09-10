Οριακή πτώση κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, με την τιμή του ελαιόλαδου να πρωταγωνιστεί ως προς το ποσοστό μείωσης. Αντίθετα οι τιμές σε σοκολάτες, καφέ και φρούτα κατέγραψαν άνοδο που ξεπέρασε το 10% ή ακόμα και το 20% σε σχέση με πέρυσι. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,9% από 3,1% τον Ιούλιο.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις, σε ετήσια βάση ήταν οι σοκολάτες και προϊόντα σοκολάτας τα οποία αυξήθηκαν κατά 23,2%, ο καφές κατά 18,5%, τα φρούτα 11,6%, το κρέας 7,5% και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής με αύξηση 6,5%. Αντίθετα τη μεγαλύτερη πτώση 33,2% κατέγραψαν οι τιμές του ελαιόλαδου (για τρίτο συνεχόμενο μήνα με αρνητικό πρόσημο) και ακολουθούν οι σάλτσες – καρυκεύματα με πτώση 6,8% και τα νωπά λαχανικά 4%.

Στο σκέλος της ενέργειας, ο ηλεκτρισμός σημείωσε αύξηση 7%, σε ετήσια βάση, ενώ πτώση 4,6% κατεγράφη στα καύσιμα-λιπαντικά και 2% στο φυσικό αέριο.

Mε ρυθμό 10,9% «έτρεχαν» τα ενοίκια και 7% τα ασφάλιστρα υγείας. Όσον αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια, ήταν ακριβότερα κατά 18,1% σε σχέση με πέρυσι.

Εθνικός και Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Αύγουστος 2025)https://t.co/VXUnefUTYohttps://t.co/yySmnZVMho National and Harmonised Index of Consumer Prices (August 2025)https://t.co/PFE0Njztunhttps://t.co/gBxVuFQcwN#ΕΛΣΤΑΤ #ELSTAT #GreekDataMatter pic.twitter.com/3K0cU7MMX1 — ELSTAT (@StatisticsGR) September 10, 2025

Η ετήσια μεταβολή του πληθωρισμού προέκυψε από τις αυξήσεις των δεικτών κατά: