Ρωσικό πετρέλαιο: Πιέσεις Τραμπ στην ΕΕ για κυρώσεις σε Ινδία και Κίνα – Έτοιμος να «αντιγράψει» δασμούς που θα επιβάλει η Ευρώπη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμούς έως και 100% στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, την Κίνα και την Ινδία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Σε μια κίνηση που στοχεύει να εντείνει την πίεση στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Τραμπ υπέβαλε το αίτημα όταν συμμετείχε σε συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ και της ΕΕ στην Ουάσινγκτον, ανέφεραν την Τρίτη οι Financial Times, επικαλούμενοι άτομα που με γνώση των συζητήσεων.

Η Ουάσινγκτον δήλωσε επίσης έτοιμη να «αντιγράψει» τυχόν δασμούς που θα επιβάλει η Ευρώπη στις δύο χώρες, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές από τις δύο χώρες, ανέφερε το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Τραμπ είναι «έτοιμος να προχωρήσει, όμως θεωρεί πως πρέπει να το κάνει και η ΕΕ», και το μήνυμα αυτό επιδόθηκε στους απεσταλμένους της, πιο συγκεκριμένα πως αν οι Βρυξέλλες είναι διατεθειμένες να ευθυγραμμιστούν, η Ουάσιγκτον θα αναλάβει δράση.

Ερωτηθείς την Κυριακή αν είναι έτοιμος να προχωρήσει σε νέα φάση κυρώσεων στη ρωσική οικονομία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «ναι, είμαι».

Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 25% στις εισαγωγές από την Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των δασμών στο 50%. Η Ινδία δήλωσε ότι οι δασμοί είναι «άδικοι, αδικαιολόγητοι και παράλογοι», ενώ παράλληλα επέκρινε το εμπόριο των ΗΠΑ και της ΕΕ με τη Ρωσία.

Οι εμπορικές σχέσεις

Το διμερές εμπόριο της ΕΕ με τη Ρωσία ανήλθε σε 67,5 δισ. ευρώ το 2024, ενώ το εμπόριο υπηρεσιών το 2023 ανήλθε σσε 17,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα στοιχεία από την ινδική πρεσβεία στη Μόσχα έδειξαν ότι το διμερές εμπόριο μεταξύ Ινδίας και Ρωσίας έφτασε στο ρεκόρ των 68,7 δισ. δολαρίων για το έτος που μέχρι τον Μάρτιο του 2025, σχεδόν 5,8 φορές υψηλότερο από το εμπόριο πριν από την πανδημία, ύψους 10,1 δισ. δολαρίων.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, έχει μέχρι στιγμής γλιτώσει από τους «δευτερογενείς» δασμούς, αφού βρίσκεται σε εμπορική ανακωχή με την Ουάσινγκτον για τη μείωση των νέων δασμών στα προϊόντα της στο 30%.

Η πρόταση του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο που η συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα απέφερε μικρή πρόοδο προς την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία. Μετά τη συνάντηση, ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τραμπ ότι οι «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης πρέπει να αντιμετωπιστούν για μια βιώσιμη ειρήνη.

Η συνάντηση στην Ουάσινγκτον

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ υποδέχτηκε χθες ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, μέλος της οποίας ήταν ιδίως ο «κύριος κυρώσεις» της ΕΕ, ο Ντέιβιντ Ο’ Σάλιβαν, για να εξεταστεί «η λήψη σθεναρών μέτρων σε βάρος της Ρωσίας», ανέφερε ο ίδιος μέσω X.

Μεταξύ των μέτρων που συζητώνται είναι η εφαρμογή επιπλέον δασμών σε βάρος μεγάλων αγοραστών ρωσικού πετρελαίου. Οι ΗΠΑ προχώρησαν ήδη στην επιβολή δασμών στην Ινδία και εννοούν να κάνουν το ίδιο στην περίπτωση της Κίνας.

«Η πηγή χρηματοδότησης για τη ρωσική πολεμική μηχανή είναι οι αγορές πετρελαίου από την Κίνα και την Ινδία. Αν δεν σταματήσουμε την πηγή αυτής της χρηματοδότησης, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο. Και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο AFP.

Ο κ. Μπέσεντ από την πλευρά του είπε επίσης την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη «να αυξήσει την πίεση» στη Μόσχα για να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, καλώντας τις Βρυξέλλες να συντονίσουν το βήμα.

«Αν οι ΕΕ και η μπορέσουν να συμφωνήσουν για περαιτέρω κυρώσεις, για την επιβολή δασμών σε χώρες που αγοράζουν το ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει. Και αυτό θα οδηγήσει τον πρόεδρο (της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», επέμεινε.