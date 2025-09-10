Σπανάκης:-Νέος-Κώδικας-Αυτοδιοίκησης-και-οικονομική-ενίσχυση-για-την-περιφέρεια

Στα βασικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μιλώντας στο ΕΡΤnews, εστιάζοντας στον κοινωνικό τους χαρακτήρα και τον αντίκτυπο που έχουν στις ακριτικές περιοχές, τα νησιά και τα ορεινά χωριά.

Ανέφερε ότι οι μειώσεις στον φόρο εισοδήματος και στον ΕΝΦΙΑ, καθώς και η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε συγκεκριμένες περιοχές, στοχεύουν στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και στην τόνωση των περιφερειακών οικονομιών.

Παράλληλα, ο υφυπουργός επισήμανε την προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών να αναβαθμίσει τη δημόσια διοίκηση μέσω του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ο οποίος απλοποιεί τις αρμοδιότητες των Δήμων και των Περιφερειών, μειώνει τη γραφειοκρατία και διευκολύνει πολίτες και επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Ειδικό Ληξιαρχείο, με στόχο την απλούστευση διαδικασιών για Έλληνες του εξωτερικού και την εγγραφή παιδιών που γεννήθηκαν ή υιοθετήθηκαν πριν το 1976 στα ελληνικά δημοτολόγια. Η αναβάθμιση αυτή θα επιτρέψει την ταχύτερη επεξεργασία γάμων, βαπτίσεων, θανάτων και διαζυγίων και θα διευκολύνει πολίτες και δικηγόρους στις απαραίτητες διαδικασίες.

Νέο εκλογικό σύστημα για Δήμους και Περιφέρειες

Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης προβλέπει την εκλογή τοπικών αρχόντων από την πρώτη Κυριακή. Το μέτρο αυτό σύμφωνα με τον κ. Σπανάκη, στοχεύει στην εξοικονόμηση χρημάτων και στη μείωση της αποχής.

Όπως διευκρίνισε, αν κανείς από τους δύο πρώτους υποψηφίους δεν πετύχει το όριο (π.χ. 40%), προσμετρώνται οι δεύτερες επιλογές για να καθοριστεί ο νικητής.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και την ενίσχυση της καθημερινότητας των πολιτών, με στόχο την ανάπτυξη, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την κοινωνική συνοχή.