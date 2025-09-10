Στην Αθήνα σήμερα ο γιος του Χαλίφα Χαφτάρ – Τι θα συζητήσει με τον Γεραπετρίτη

Ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ, γιος του στρατηγού Χαφτάρ, είναι ο ισχυρότερος οικονομικά παράγοντας στην Ανατολική Λιβύη, καθώς έχει στα χέρια του τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης και έχει φιλοδοξίες για ρόλο στη Λιβύη όταν και όποτε λυθεί το πολιτικό πρόβλημα

Πριν από δύο μήνες είχε συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο πολυτελές γραφείο του στη Βεγγάζη και είχε αποδεχθεί την πρόσκληση να έρθει στην Αθήνα. Ετσι, σήμερα αναμένεται να γίνει δεκτός στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα συναντηθεί με τον υπουργό αλλά και τον υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη, με τον οποίο θα προετοιμάσει την ελληνική επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη.

Το ενδιαφέρον των συνομιλιών είναι αυτονόητο, καθώς πλέον ο στρατηγός Χαφτάρ έχει παραδώσει σταδιακά τη σκυτάλη στους γιους του και παρά την πρόσβαση που έχει αποκτήσει η Τουρκία στην Ανατολική Λιβύη, ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ αντιλαμβάνεται τη σημασία των καλών σχέσεων με μια χώρα-μέλος της Ε.Ε. και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Λίγες ημέρες αργότερα θα έρθει στην Αθήνα και ο υπουργός Εξωτερικών της προσωρινής κυβέρνησης της Τρίπολης για συνομιλίες με τον κ. Γεραπετρίτη, ενώ είναι πολύ πιθανό να συμφωνηθεί και η ημερομηνία για την πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτικών ομάδων για το θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΖ.